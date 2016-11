Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Leichenfund bei Peine Prostituierte in "Love-Mobil" getötet

Eine 40-Jährige ist in einem "Love-Mobil" an einer Bundesstraße bei Peine getötet worden. Die Prostituierte starb ersten Ermittlungen zufolge an Gewalteinwirkung, teilte ein Polizei-Sprecher am Sonntag mit.