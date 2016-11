(dpa)

Gegen 16 Uhr wurden am Dienstag die Gleise 2 und 3 am Bahnhof Delmenhorst gesperrt und eine Regionalbahn evakuiert. „Nach einer ersten Einschätzung hat sich eine Person in dem Zug auffällig verhalten, sodass der Zug gestoppt und evakuiert wurde“, sagte Ralf Löning, Sprecher der Bundespolizei, in einer ersten Stellungnahme. Die Polizei setzte auch einen Spürhund ein, um den stillgelegten Zug zu untersuchen. Über den genaueren Hintergrund werde die Polizei im Laufe des Nachmittags informieren.

Der Delmenhorster Bahnhof wurde aber nicht in Gänze gesperrt, der Durchgang unter den Gleisen war weiterhin passierbar, lediglich der Zugang zu den beiden besagten Gleisen von Beamten unterbunden.

Der Zugverkehr zwischen Bremen und Oldenburg beziehungsweise Osnabrück über Delmenhorst war nur geringfügig beeinflusst, da Gleis 1 weiter benutzt werden konnte. Um kurz nach fünf wurden auch die anderen Gleisen wieder freigegeben. (wk)