Vier Trupps sind unter schwerem Atemschutz im Einsatz. (dpa)

"Die Konzentration ist so gering, dass wir eigentlich keine Gefahr mehr sehen", sagte Hendrik Brink von der Feuerwehr Nordhorn am Sonntagmittag. Die Feuerwehr hatte in der Nacht den Brand eines Carports in der Gegend wie üblich mit Schaum gelöscht. Wie es zu der Verunreinigung kommen konnte, war zunächst unklar. Der Wasserversorger hatte Teile des Leitungsnetzes in sieben Straßen abgestellt, damit die Feuerwehr die Leitungen spülen konnte. Ab ungefähr 13.00 Uhr sollten die Trinkwasserleitungen wieder benutzbar sein. (dpa)