Ein Schäferhund hat in Bad Nenndorf eine Schafherde attackiert und dabei mehrere Tiere verletzt. Der Hund war nicht angeleint, als er am Dienstag seiner Besitzerin ausriss, über einen Weidezaun sprang und die Schafe über die Weide jagte. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, biss der Hund mehrere Tiere und fügte ihnen zum Teil sichtbare Verletzungen zu. Die Polizei wurde gerufen.

Als die Beamten eintrafen, leinte die 72 Jahre alte Hundebesitzerin ihren Hund gerade wieder an. Die Seniorin müsse jetzt mit Schadenersatzforderungen des Schafhalters rechnen, sagte ein Polizeisprecher. Außerdem sei ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden. (dpa)