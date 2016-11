Um Demonstranten zum Aufstehen zu bewegen, wenden Polizisten ab und zu Schmerzgriffe über und an der Nase an. Das ist künftig ohne Ankündigung nicht mehr erlaubt. (Symbolbild) (dpa)

Die Klage eines jetzt 43 Jahre alten Göttingers hatte damit weitgehend Erfolg.

Der Mann hatte sich im Januar 2013 an der symbolischen Besetzung eines leer stehenden Hauses im Zentrum von Göttingen beteiligt. Polizisten räumten nach einem verstrichenen Ultimatum des Eigentümers das Gebäude und bugsierten die im Gebäude verbliebenen Besetzer ins Freie. Dabei wendeten zwei Beamte auch als Nervendrucktechnik bezeichnete Schmerzgriffe über und an der Nase des Klägers an, um ihn zum Aufstehen zu bewegen. Der Mann erlitt dabei Verletzungen im Gesicht.

Das Verwaltungsgericht (VG) Göttingen hatte eine Klage des 43-Jährigen im Herbst 2014 zunächst abgewiesen, obwohl die beiden Polizeibeamten in Verhandlung die Aussage vollständig verweigert hatten. Das OVG kassierte dieses Urteil nun und erklärte die Anwendung von Schmerzgriffen in dem konkreten Fall für rechtswidrig. Weil dem Kläger ein nicht unerheblicher Schmerz zugefügt worden sei, hätte es nach Auffassung der Lüneburger Richter einer besonderen Androhung dieser Griffe vor ihrer Anwendung bedurft. Über die grundsätzliche Frage, ob Schmerzgriffe bei polizeilichen Einsätzen überhaupt verhältnismäßig sind, entschied das Gericht allerdings nicht. Eine Revision gegen das Urteil ließ das OVG nicht zu.