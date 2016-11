Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Glätte-Unfälle Schneefall überrascht Autofahrer

Justus Randt

Heftige Schneefälle haben am Dienstag in weiten Teilen Niedersachsens erhebliche Verkehrsbehinderungen ausgelöst. Autofahrer müssten auch in den nächsten Tagen aufpassen, da der getaute Schnee gefrieren kann.