Der Achimer Koch und Lebensmitteltechniker Sebastian Lege enthüllt die Geheimnisse der industriellen Lebensmittel-Herstellung. (willi Weber, ZDF und Willi Weber)

Seine erste eigene TV-Sendung hat der Achimer Sebastian Lege vor gut einem Jahr bekommen. Der Koch und Lebensmitteltechniker aus der Weserstadt wusste schon früh, was er später mal werden will. In das Poesie-Album eines Freundes schrieb er damals: „Ich will Koch werden, weil ich so gerne esse“. Seine Mutter Ute hätte nie gedacht, dass ihr Sohn diesen Wunsch Wirklichkeit werden lässt. Sie lebt noch immer in Achim, ihren Sohn hat die Karriere derweil nach Düsseldorf verschlagen. Nach dem Hauptschulabschluss ging er in die Lehre im ehemaligen Verdener Parkhotel Grüner Jäger. Das war 1993. „Das hat mich nachhaltig begeistert“, erzählt Sebastian Lege. Im Gegensatz zu damals sei zwar vieles gleichgeblieben, allerdings sei die gehobene Küche „jünger und flexibler“ geworden. Nachwuchsprobleme habe es in der Branche auch damals schon gegeben, als der junge Achimer in Verden zwölf bis 13 Stunden am Tag in der Küche stand.

Danach ging es beruflich steil bergauf: Ratskeller Bremen, Überseemuseum Bremen, Steigenberger Gastronomie Cuabar in Hannover, Küchenchef im Golfclub Hösel. Dann gab Lege den Kochlöffel kurzzeitig aus der Hand und wechselte in die Lebensmittelindustrie, er wurde 2007 Produktentwickler bei Nestlé. Vor drei Jahren kam er zum Fernsehen und ist seitdem auf Pro Sieben und im ZDF zu sehen. „Das Entertainer-Gen kommt von meinem Großvater“, verrät der 37-Jährige. Joachim Büttner hatte seinerzeit im Achimer Komiker-Quartett „Die 4 Naiven“ mitgewirkt. Für Besuche in seiner Heimat hat Sebastian Lege nur selten Zeit. An diesem Sonntagabend ist Lege wieder im TV zu sehen: Um 19.05 Uhr beginnt auf Pro Sieben eine Galileo-Sendung. Darin gibt Lege sein Wissen weiter.