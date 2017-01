Damit die Tiere rund um den Sprengungsort in Horumersiel nicht gefährdet werden, werden sie vorher mit akustischen Signalen vergrämt. (dpa)

Die deutsche Ankertaumine aus dem Zweiten Weltkrieg war am Dienstag bei einem Nordsee-Windpark entdeckt worden und konnte am Mittwoch gegen 17:20 Uhr erfolgreich gesprengt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen verlief die Sprengung ohne Zwischenfälle. Das teilte das Havariekommando in Cuxhaven mit.

Derzeit untersuchen die Einsatzkräfte den Bereich nach Überresten der Sprengung und beseitigen diese gegebenenfalls. Während der Sprengung war das Gebiet rund um Horumersiel weiträumig abgesperrt und die Tiere mithilfe von akustischen Signalen vergrämt worden.

Gefährliche Fracht trieb vor Nordsee-Windpark

Die Besatzung eines Sicherungsfahrzeugs hatte die Mine am Dienstag am Rande des Offshore-Windparks Godewind 2 aufgespürt. Bei zunehmend schlechtem Wetter und hohen Wellen entschied sich der Kampfmittelräumdienst gegen eine Sprengung auf See und für die Sprengung an Land.

Die gefährliche Fracht wurde daher an einem 150 Meter langen Draht befestigt und von der "Mellum" in flachere Gewässer zwischen den unbewohnten Inseln Minsener Oog und Mellum geschleppt. Dabei gingen die Experten auf Nummer sicher: Sie befestigten verschiedene Sender an dem Sprengkörper, um ihn bei einem möglichen Verlust während der Schleppreise erneut aufspüren zu können. (var/dpa)