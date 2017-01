Damit die Tiere rund um den Sprengungsort in Horumersiel nicht gefährdet werden, werden sie vorher mit akustischen Signalen vergrämt. (dpa)

Mit einer explosiven Seemine im Schlepptau hat das Mehrzweckschiff "Mellum" die Jademündung bei Wilhelmshaven erreicht. Die deutsche Ankertaumine aus dem Zweiten Weltkrieg war am Dienstag bei einem Nordsee-Windpark entdeckt worden. Sie hat eine Sprengkraft von 150 bis 250 Kilogramm. Experten des Kampfmittelräumdienstes wollen sie am Nachmittag bei Niedrigwasser kontrolliert zur Explosion bringen, teilte das Havariekommando am Mittwoch in Cuxhaven mit.

Nun liegt die Seemine bereits im Flachwasserbereich vor Horumersiel. Dort soll die Sprengung durchgeführt werden. Denn so ist es möglich, die Mine mit einsetzender Ebbe außerhalb des Wassers zur Explosion zu bringen.

Doch zunächst müssen dafür die Tiere rund um die Mine mit akustischen Signalen vergrämt werden. Und auch das Gebiet wird für die Sperrung weiträumig abgesperrt, vermeldet das Havariekommando.

Gefährliche Fracht trieb vor Nordsee-Windpark

Die Besatzung eines Sicherungsfahrzeugs hatte die Mine am Dienstag am Rande des Offshore-Windparks Godewind 2 aufgespürt. Bei zunehmend schlechtem Wetter und hohen Wellen entschied sich der Kampfmittelräumdienst gegen eine Sprengung auf See.

Die gefährliche Fracht wurde daher an einem 150 Meter langen Draht befestigt und von der "Mellum" in flachere Gewässer zwischen den unbewohnten Inseln Minsener Oog und Mellum geschleppt. Dabei gingen die Experten auf Nummer sicher: Sie befestigten verschiedene Sender an dem Sprengkörper, um ihn bei einem möglichen Verlust während der Schleppreise erneut aufspüren zu können. (var/dpa)