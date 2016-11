Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Landkreis Oldenburg Sieben Verletzte bei Schulbus-Unfall

Bei einem Unfall mit einem Schulbus sind im Landkreis Oldenburg sechs Schüler und der Fahrer verletzt worden. Der Bus geriet am Freitagmorgen in der Gemeinde Dötlingen in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Sattelschlepper zusammen, wie die Polizei mitteilte. Der Kleinbus war auf dem Weg zu einer Grundschule in der Nähe des Unfallortes.