Die Bananenspinne ist gelb-braun und hat schwarze Streifen – nicht zu verwechseln mit . . . (Heidi & Hans-Juergen-Koch/heidihanskoch.com)

Wo ist die Spinne jetzt?

Das Tier befindet sich in einer sogenannten Auffangstation für Reptilien und Gefahrtiere in Rotenburg. Dort kümmern sich sechs Mitarbeiter um Tiere, die aus anderen Ländern nach Deutschland unfreiwillig exportiert werden, manche sind giftig, andere nicht. Die Mitarbeiter kümmern sich aber auch um solche, die ausgesetzt oder die von der Polizei sichergestellt wurden, oder deren Besitzer gestorben sind und nicht klar ist, ob Erben sich der Tiere annehmen.

Was passiert mit der Spinne?

Sie lebt weiter in ihrem Terrarium in Rotenburg – wie lange noch, weiß René Becker nicht. Er hatte die Spinne vergangenen Freitag in dem Supermarkt eingefangen. Denn sie habe natürlich schon einiges hinter sich, die lange Reise von Brasilien nach Deutschland, die niedrigen Temperaturen, das gehe nicht spurlos an diesem „Tierchen“ vorbei, sagt er. Die Bananenspinne ist in Mittel- und Südamerika beheimatet, dort ist es ein paar Grad wärmer als im Norden Deutschlands, und die Kühlkette tut ihr Übriges.

. . . der Haus- oder Winkelspinne, die eine ähnliche Farbe aufweist. Generell gilt: Abstand halten, lieber den Experten ranlassen. (Uwe Anspach, picture-alliance/ dpa)

Wie gefährlich ist sie?

Das Gift der Spinne könne für einen Menschen tödlich sein, sagt Becker. Aber: Generell ist die Spinne ein Fluchttier, und der Mensch passt nicht in ihr Beuteschema – man müsse sie schon sehr reizen. Deswegen rät er Menschen, die mal im Supermarkt in einer Kiste einer Spinne begegnen sollten: Ruhig bleiben, die Spinne nicht anfassen, Banane zurücklegen, Polizei rufen und die Supermarktleitung informieren. Die Polizei in Rotenburg sei übrigens bereits darin geschult, Spinnen im Auge zu behalten, das gehöre ebenso zur Gefahrenabwehr wie Einbrecher zu fassen, erklärt ein Sprecher der Polizei.

Der Rest laufe in aller Regel ganz ruhig ab. Wenn René Becker oder ein Kollege an den Ort des Geschehens komme, haben sie meist nur einen Koffer dabei, darin auch Handschuhe und eine Plastik- oder Tupperdose. Dose auf, Spinne rein, Deckel drauf, so lautet das Fangrezept von Becker.

Die Bananenspinne aus Rotenburg, die übrigens jetzt nur eine Nummer trägt, keinen Namen, ist nicht ganz so groß, hat einen Durchmesser von sechs bis sieben Zentimeter. „Ich wäre aufgeregter, wenn ich in einem Laden mit einem Pitbull unterwegs wäre“, sagt Becker. Sowieso: Er sei lieber mit fünf Klapperschlangen in einem Raum als mit einem Pitbull.

Gibt es noch mehr davon?

Ungewöhnlich ist es nicht, dass sich so ein Tier hierher verirrt. Becker sagt, allein in diesem Jahr sei sein Team 15 bis 20 Mal wegen einer Bananenspinne losgefahren – sie sind im norddeutschen Raum zwischen Bremen, Hannover und Hamburg unterwegs. Nicht immer handele es sich dabei um ein giftiges Tier.

Becker und seine Kollegen wurden auch schon wegen einer Winkelspinne gerufen, die eher als Hausspinne bekannt ist und sich auch in Europa und in unseren Hecken, Schuppen und Kellern wohlfühlt, aber harmlos ist. Die Winkelspinne sei für Laien allerdings nicht immer von der Bananenspinne zu unterscheiden, sagt Keller. Beide Spinnen sind ähnlich gefärbt, haben einen schwarzen bis hellbraunen Ton und eine Zeichnung auf dem Körper.

Legt die Spinne in den Kisten Eier?

Das kann passieren, allerdings hat René Becker in seiner Karriere als Tierretter erst einmal so einen Fund erlebt, bei dem der komplette Laden und der Warenbestand ausgeräuchert werden mussten. Im Fall in Rotenburg haben sie die Bananen untersucht – und keine weiteren Tiere gefunden.