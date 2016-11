Symbolbild. (dpa)

Das Landgericht Verden ordnete am Dienstag in seinem Urteil die unbegrenzte Sicherungsverwahrung des psychisch kranken Sohnes an. Es werde dann jährlich eine Überprüfung geben, sagte eine Sprecherin des Landgerichts. Mit dem Urteil schloss sich die Kammer dem Antrag der Staatsanwaltschaft an. Der Verteidiger hatte in seinem Plädoyer keinen Antrag gestellt.

Der Sohn hatte nach Überzeugung des Gerichts im Februar 2016 in Grasberg zunächst seine Mutter niedergeschlagen und schwer verletzt. Als sein Vater dazu kam, griff der Mann zum Beil. Der Vater starb Ende Februar an seinen schweren Verletzungen. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft fehlt dem 38-Jährigen wegen einer akuten paranoiden schizophrenen Psychose die Einsichts- und Steuerungsfähigkeit. (dpa)