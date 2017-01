Bei einem großen Feuer in Langwedel ist dieses Haus nahezu abgebrannt. (Kreisfeuerwehr Verden)

Ihr Haus ist fast niedergebrannt und doch haben sie großes Glück gehabt: Zwei Männer in Langwedel entkamen knapp einem großen Feuer. Das haben sie einem aufmerksamen Spaziergänger zu verdanken, der am Sonntagmorgen am Haus vorbeikam und zunächst die Feuerwehr rief. Dabei beließ er es allerdings nicht.

Bevor die Einsatzkräfte kamen, klingelte der Mann Sturm. Die beiden Männer, die im Haus schliefen, wachten davon aber nicht auf. Also schlug der Retter die Glastür ein und konnte den 65-jährigen Bewohner sowie seinen 54-jähriger Mitbewohner, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist, wecken. Der 65-Jährige entkam dem Feuer selbst, den 54-Jährigen trug der engagierte Spaziergänger aus dem Haus. Alle drei blieben laut Polizei und Feuerwehr unverletzt.