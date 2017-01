(FR)

Einen menschlichen Schädel hat ein Spaziergänger im Stadtwald in Hannover gefunden. Erste medizinische Untersuchungen ergaben, dass es sich um den Schädel eines erwachsenen Menschen handelt, teilte die Polizei am Freitag mit. Angaben zum Geschlecht sowie zum Zeitpunkt und zur Ursache des Todes ließen sich zunächst nicht machen. Der Fundort sollte mit einem Leichenspürhund abgesucht werden. Die Entdeckung in der Eilenriede machte am Donnerstagnachmittag ein 33-Jähriger, der mit seinem Hund abseits der Wege in der Nähe einer Gaststätte unterwegs war.

Funde dieser Art wecken in Hannover immer wieder Spekulationen in zwei seit Jahren ungelösten Vermisstenfälle. Am 10. August 2000 verschwand die 29-jährige Biologiestudentin Inka Köntges in der Eilenriede. Sie war mit ihrem Fahrrad auf dem Weg zur Medizinischen Hochschule, kam dort aber nie an. Trotz zahlreicher Suchaktionen fehlt von ihr bis heute jede Spur.

Ebenfalls keine Hinweise gibt es auch auf den Verbleib von Karen Gaucke und ihrer sieben Monate alte Tochter Clara, die am 15. Juni 2006 als vermisst gemeldet wurden. Allerdings entdeckte die Polizei eine große Blutlache unter der Waschmaschine des Opfers, die der 37-Jährigen zugeordnet wurde. Zwar wurde ihr damaliger Lebensgefährte und Vater von Clara wegen Doppelmordes zu lebenslanger Haft verurteilt - die Leichen von Karen und Clara Gaucke blieben aber verschwunden. (dpa)