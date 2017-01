(FR)

Mehrere Einsatzwagen der Polizei wurden am Dienstagabend in eine Straße in der Nähe des Krankenhauses in Brake gerufen. Wie die Polizeiinspektion Delmenhorst mitteilte, eskalierte dort ein Ehe-Streit zwischen zwei Familien. Die Beteiligten seien handgreiflich geworden, drei Personen wurden leicht verletzt. Die Polizei ermittelt gegen die Streitparteien nun wegen Körperverletzung. (wk)