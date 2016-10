Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Großbrand im Landkreis Vechta Tausende Strohballen in Flammen

Mehrere tausend Strohballen sind im Landkreis Vechta in Brand geraten. Rund 100 Feuerwehrleute mit etwa 15 Fahrzeugen waren am Samstagvormittag in Lohne im Einsatz, wie ein Polizeisprecher mitteilte.