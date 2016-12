Pistorius hat am Freitag vor dem Landtags-Untersuchungsausschuss zu islamistischen Gefahren ausgesagt. (dpa)

Die Ermittlungen der Sicherheitsbehörden zu islamistischen Bedrohungen in Niedersachsen sind nach Angaben von Innenminister Boris Pistorius (SPD) nicht von politischen Vorgaben beeinflusst worden. Einen entsprechenden Vorwurf der Opposition wies Pistorius am Freitag vor dem Terror-Untersuchungsausschusses des Landtags energisch zurück. „Staatliche Behörden sind kein Spielball der Parteien und sollten nicht dazu gemacht werden“, sagte Pistorius. Jede Behauptung in diese Richtung sei ein Angriff auf die Mitarbeiter der Sicherheitsbehörden.

Der Ausschuss versucht seit Mai, Schwachstellen bei der Abwehr möglicher islamistischer Bedrohungen in Niedersachsen aufzudecken. Im Vordergrund steht der Fall der jugendlichen Daesch-Sympathisantin Safia S., die am Hauptbahnhof Hannover einen Polizisten mit dem Messer verletzte. Am Donnerstag waren CDU und FDP in einer Zwischenbilanz der Ausschussarbeit zu dem Schluss gekommen, die Behörden hätten im Fall Safia S. aufgrund politischer Vorgaben zu zögerlich reagiert.

Ermittlungspannen im Fall Safia S.

Pistorius räumte ein, beim Umgang mit dem Fall sei es zu „handwerklichen Fehlern“ und „Bearbeitungsnachlässigkeiten“ gekommen. Diese hätten jedoch keine systemischen Ursachen gehabt. Nach einer Analyse der Fehler bei Polizei und Verfassungsschutz seien Konsequenzen gezogen worden.

Safia S. war den Behörden bereits vor dieser Tat aufgefallen, als sie aus der Türkei zurückkehrte, wo sie sich der Terrororganisation Daesch anschließen wollte. Doch kam es zu mehreren Ermittlungspannen. So wurden nach ihrer Rückkehr die arabischen Chat-Inhalte auf ihrem Handy nicht ausgewertet. Auch gab es keine Umfeldabklärung.

"Pistorius hat die Sicherheitsbehörden nicht im Griff"

Pistorius sagte vor dem Untersuchungsausschuss, er sei am Tag der Tat, dem 26. Februar, im Urlaub gewesen und habe zunächst aus den Medien von der Messerattacke erfahren. Abends sei er auch durch eine dienstliche Mail der Bundespolizei Hannover über die Tat unterrichtet worden. Vier Tage später habe ihn sein Staatssekretär darüber informiert, dass es den vagen Verdacht eines religiösen Hintergrunds gebe. „Damit war mir klar, dass dieses Ereignis eine ganz andere Dimension bekommt.“

Am nächsten Tag habe er veranlasst, dass der Landtag und die Öffentlichkeit über den islamistischen Hintergrund der Messerattacke informiert werde. CDU-Obmann Jens Nacke war mit dieser Darstellung nicht zufrieden. „Wir haben heute Morgen erfahren, dass der Minister den ersten Anschlag mit Daesch-Hintergrund nicht zum Anlass genommen hat, sich umfassend zu informieren.“ Dies zeige, dass Pistorius die Sicherheitsbehörden nicht im Griff habe.

Daesch

Der WESER-KURIER verwendet den Begriff „Islamischer Staat“ nicht, weil diese Terrorgruppe weder religiös motiviert noch ein Staat ist. Wir sprechen wie ihre Gegner von Daesch.