Diese Decke soll bald in einer 98 Meter langen Luxusjacht von Abeking & Rasmussen hängen. (Volker Köllingcoast communication, Kölling)

Nicht nur Containerschiffe sind in den vergangenen Jahren immer größer geworden. Auch bei Jachten gibt es den Trend zu länger, breiter, höher. Und mit den Superjachten ist auch die Firma Rodiek in Lemwerder immer weiter gewachsen. Schon 1932 arbeitete der Firmengründer und Tischler Alfred Rodiek für die Werft Abeking & Rasmussen. Jetzt entsteht im Gewerbegebiet am Hansering gerade der komplette ­Innenausbau für die jüngste 98-Meter-Jacht der Werft aus Bremen-Nord. Rund Einhundert Tischler und Konstrukteure beschäf­tigen sich hier ausschließlich mit Einzel­anfertigungen.

Doch das Schiffsgeschäft ist nicht das einzige Standbein für Rodiek. Neben der Spezialtischlerei gibt es im Ort auch immer noch das Möbelhaus Rodiek und das Bestattungsunternehmen Rodiek. „Als der Vater meines Schwiegervaters Klaus Rodiek am 7. Dezember 1932 das Unternehmen gründete, waren hier in der Wesermarsch noch alle Tischlereien auch die Bestattungsunternehmen im Ort“, sagt Rodiek-Geschäftsführer Bernd Brüning.

Der Tischler habe zu der Zeit eben auch noch den Sarg gebaut, genauso wie die Möbel, Fenster und Türen für die Häuser im Ort und in der Umgebung. Ein bisschen ist die Tradition beibehalten ­worden.

Mehr als goldene Wasserhähne

Brünings Frau Anja Rodiek und ihre Schwester Sabine Rodiek leiten die Geschäfte des Möbelhauses. Gegen die ganz billigen Möbeldiscounter wolle man nicht mithalten, sagt Sabine Rodiek, nachdem sie gerade eine ältere Stammkundin von einer neuen Sesselgarnitur überzeugt hat: „Aber wären wir teurer als die großen Möbelhäuser, würden wir nichts verkaufen. Es lohnt sich immer, bei uns als Fachbetrieb die Preise und die Qualität zu vergleichen.“ Ein großes Küchenstudio gehört auch noch dazu und ein Tischlerteam, das kommt und die Möbel aufbaut.

Die Firmenzentrale am Hansering steht dagegen für eine andere Zeit: Schon im Foyer tauchen Besucher in die Welt der Superjachten ein. Alles ist edel; Modelle von schwimmenden Traumschiffen reihen sich an den Wänden, der Bildschirm im Konferenzzimmer ist so groß wie eine kleine Kinoleinwand, eine auf Hochglanz lackierte mächtige Baumscheibe als Tisch einer Sitzgruppe signalisiert den Kunden, dass man hier mit jeder Idee kommen darf.

Bernd Brüning zeigt Fotos von prunkvollen Innenausbauten für die Superjachten. Herausgeben darf er die Bilder aber nicht: Die betuchten Eigner legen Wert auf ihre Privatsphäre. Wer lässt sich schon gerne ins Badezimmer gucken, selbst wenn er goldene Wasserhähne hat? Brüning lacht. „Alle reden sie immer von diesen Wasserhähnen. Dabei sind die für uns eher eine einfache Nebensächlichkeit – einfach zu montieren. Wir stehen hier oft vor ganz anderen Herausforderungen bei der Inneneinrichtung.“

Bernd Brüning (Volker Köllingcoast communication, Kölling)

Enger Bezug zu Schiffbauern

Das Besondere an Rodiek als Unternehmen ist der enge Bezug zu den Schiffbauern in Lemwerder und umzu. „Unser Standortvorteil sind die kurzen Wege in die Werften. Wir haben etwa bei Abeking & Rasmussen praktisch immer Leute in der Montage. Sie könnten die gar nicht von den Werftmitarbeitern unterscheiden, so sind die dort integriert.“ Außerdem sei die Entscheidung seines Schwiegervaters Klaus Rodiek, 1992 als erste überhaupt im Gewerbegebiet Hansering einen Betrieb aufzubauen, goldrichtig gewesen.

„Hier ging es mit 15 Leuten los“, sagt Brüning. „Nach sieben Firmenerweiterungen sind wir jetzt rund hundert Leute und es wird schon wieder eng.“ Wie auf ein geheimes Stichwort kommt der angesprochene Klaus Rodiek in den Saal. Der Seniorchef hat seine Ausbildung zum Möbeltischler noch bei Abeking & Rasmussen gemacht: „Ich bin nicht gezwungen worden, Tischlermeister zu werden. Aber ich bin halt mitten im Unternehmen unserer Familie aufgewachsen mit diesen Dingen und wollte nie etwas anderes machen.“

Jahresumsatz von durchschnittlich 15 Millionen Euro

Die Maßanfertigung von Möbeln für Schiffe hätte ihm in seinem Beruf außerdem immer am meisten Spaß gemacht, sagt er. Da kamen ihm seine Verbindungen zu den Schiffbauern sehr entgegen. Am Hansering scharte er gleichgesinnte Holzspezialisten um sich: 98 Prozent der Mitarbeiter haben heute eine Tischlerausbildung. Auch wenn Klaus Rodiek das Pensionsalter erreicht hat und offiziell die Geschäftsführung übergeben hat, schaut er immer noch fast täglich bei Schwiegersohn Bernd Brüning in der Firma vorbei.

Brüning hat beim Bremer Vulkan Elektriker gelernt, danach Elektrotechnik studiert und war so eben schon ein Schiffskenner, als er 1999 Klaus Rodieks Tochter Anja heiratete: „Mein Schwiegervater hat mich dann in das Thema Holz in allen Facetten eingearbeitet, bevor ich 2005 Geschäftsführer wurde,“ sagt Brüning. Seitdem wächst die Firma weiter, bei einem durchschnittlichen Jahresumsatz von etwa 15 Millionen Euro. „Die großen Projekte haben oft Laufzeiten von 36 Monaten, wodurch sich auch die Schwankungen in den Bilanzen erklären.“

In der Produktionshalle geht es schon fast familiär zu, es wird freundlich gegrüßt. Gerade sei ein Kollege nach 47 Jahren in der Firma in den Ruhestand verabschiedet worden, sagt Brüning. Rund 20 der heutigen Mitarbeiter haben hier schon als Lehrlinge angefangen. Und auch jetzt kommen pro Jahr fünf neue Auszubildende dazu. Ihre Chancen, übernommen zu werden, sind sehr gut – die Arbeit wird immer mehr.

"Made in Niedersachsen" Rodiek. (Volker Köllingcoast communication, Kölling)

Montagezeit auf der Jacht so kurz wie möglich

Lager, Lackiererei, Vormontage. Es fahren Stapler, vier Mann schleifen Naturholz von Hand. Drei Tischler stellen eine Gruppe von Wandelementen auf – edle Furniere auf Leichtbaumaterial. An den Wänden lassen die technischen Zeichnungen ahnen, wo man die Teile später auf der Jacht wiederfindet. „Je nach Konstruktion liegen wir bei bis zu 25 Prozent Leichtbau“, sagt Brüning. „Bei einer 98-Meter-Jacht kommt es auf das Gewicht aber eher nur noch auf den oberen Decks an – da sind wir dann bei 20 Prozent Leichtbau.“

Am Ende der Halle liegt eine riesige filigrane Deckenkonstruktion für die Superjacht. „Das ist die Rohdecke, die noch mit der Beleuchtung, den Klimaaggregaten, Lautsprechern und anderer Elektronik ausgerüstet wird“, sagt Brüning. Es werde ein möglichst hoher Grad der Vorfertigung angestrebt, um die Montagezeiten auf der Jacht so kurz wie möglich zu halten. Die Mannschaft, die die Decke gebaut hat, bringt sie in der Regel auch an Bord an, weil sie die gefertigte Konstruktion schon genau kennt.

Doch längst nicht jeder mache jede Aufgabe gleich gern. „Wir haben auch Leute, die wollen nur an Bord sein und sind hier in der Werkstatt vollkommen fehl am Platz. Das sind echte Montagetischler, die haben wir auch.“ Was aber alle mitbrächten, sei die Leidenschaft für den Job. „Wann haben Sie als Tischler noch diese täglich neuen Herausforderungen und diese Befriedigung, wenn Sie am Ende in einem Schiff sehen, wie gut die eigene Arbeit geworden ist.“