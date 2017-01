(FR)

"Eine Tatbeteiligung der Kindesmutter ist nicht auszuschließen", sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die 23 Jahre alte Mutter des gut viereinhalb Monate alten Mädchens ist verschwunden. Die Frau hatte seit Ende Dezember allein in der Wohnung gelebt. Nach einem Streit war ihr Lebensgefährte - der Vater der Kindes - ausgezogen. Seit Jahresanfang hatte er vergeblich versucht, seine Freundin zu erreichen. Das tote Baby war bereits am Donnerstag entdeckt worden. (dpa)