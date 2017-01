Vor Gericht schilderte der 28-Jährige die schwierige Vater-Sohn-Beziehung; der Vater sei Alkoholiker gewesen. (dpa)

Seit Freitag muss der Sohn sich wegen Totschlags am Landgericht Oldenburg verantworten. Er ließ im Juli 2016 seinen verletzten Vater liegen und kümmerte sich nicht um ihn. Der 59-Jährige starb. "Ich wollte das nicht. Ich hatte keine Tötungsabsicht", sagte der Angeklagte. Er gab zu, seinen Vater geschlagen und ihm, als er auf dem Boden lag, auch in die Rippen getreten zu haben.

Stockend und mit vielen Pausen erzählte der 28-Jährige seine Geschichte, seine Kindheit und was an dem Tattag geschah. Der Vorsitzende Richter Sebastian Bührmann versuchte immer wieder, den aufgeregten, eher schüchtern wirkenden jungen Mann zu beruhigen.

Schon als Kind sei er von seinem Vater geschlagen worden, vor allem wenn er betrunken gewesen sei. Eine Schwester des Vater bestätigte als Zeugin: "Mein Bruder war Alkoholiker." Auch seine Mutter sei vom Vater geschlagen worden. Als er 14 war, habe der Vater sie rausgeschmissen, erzählt der Angeklagte. "Da fing das bei mir auch mit dem Alkohol an."

Der Sohn schildert den Ablauf des Abends

Vater und Sohn tranken oft zusammen. Seit 2014 arbeitete der Angeklagte in der Firma seines Vaters mit. Auch am Tattag, dem 9. Juli, floss Alkohol. Vater habe noch eine Kiste Bier nachgeholt, sagte der 28-Jährige. Zunächst hätten sie über das Geschäft gesprochen. "Da war die Stimmung ganz gut." Plötzlich habe der Vater ihn beschimpft als Nichtsnutz, dass er zu nichts zu gebrauchen und dumm sei und "alte Sachen wieder hervorgekramt". "Dann hat er mir eine Backpfeife gegeben."

Er habe sich verletzt gefühlt und sei traurig und wütend gewesen, sagte der Angeklagte. Als der Vater aus dem Wohnzimmer ging, sei er ihm gefolgt und habe ihm im Flur mit der Faust ins Gesicht geschlagen. "Da ist die Sicherung rausgesprungen auch durch den Alkohol." Auf den bereits am Boden liegenden Vater habe er mit der Ferse zugetreten. Dann ging er zurück ins Wohnzimmer. Erst dort realisierte er, was geschehen war. "Ich bin zu meinem Vater gegangen und habe ihn gefragt, ob ich einen Krankenwagen rufen soll. Das wollte er nicht. Dann habe ich mich schlafen gelegt." Erst am nächsten Vormittag rief er einen Notarzt, zu spät für den Vater. Der 59-Jährige war an den Verletzungen gestorben.

Am Ende des ersten Prozesstages wies der Vorsitzende Richter darauf hin, dass die Kammer möglicherweise vom Vorwurf des Totschlags abrücke und es zu einer Verurteilung wegen Körperverletzung mit Todesfolge komme. Wegen des Alkoholmissbrauchs könne zudem eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt verhängt werden. Der Prozess wird am 19. Januar fortgesetzt, laut Bührmann eventuell auch mit Urteil abgeschlossen. (dpa)