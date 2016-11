Türkisch wird bereits an Schulen in Niedersachsen und Bremen unterrichtet. Weitere Sprachen wie Arabisch sollen hinzukommen. (Rainer Jensen, dpa)

Die niedersächsische Landesregierung will das Fremdsprachenangebot an den weiterführenden Schulen unter anderem um Türkisch und Arabisch erweitern. Kultusministerin Frauke Heiligenstadt (SPD) betont, dass sich dieses Angebot an alle Schülerinnen und Schüler richte.

Die rot-grüne Koalition begründet ihren Vorstoß mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, wonach das Beherrschen der eigenen Herkunftssprache das Erlernen einer Fremdsprache erleichtert. Die CDU lehnt den Antrag ab. Für sie ist das Erlernen der deutschen Sprache zuerst einmal Voraussetzung für die Inte­gration. Die FDP hingegen begrüßt den Regierungsvorschlag, sieht aber drängendere Probleme an den Schulen.

Nach Angaben des Kultusministeriums in Hannover bieten niedersächsische Schule bereits heute neben Englisch, Französisch und Latein auch Spanisch, Russisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Chinesisch, Japanisch, Griechisch und Hebräisch an. Mit ihrem Entschließungsantrag wollen SPD und Grüne die Mehrsprachigkeit fördern.

„Wenn Kinder ihre jeweilige Herkunftssprache im Elternhaus lernen, stellt dieses Wissen ein Potenzial für sie selbst und für die Gesellschaft dar, das die Schule würdigen und nach Möglichkeit aufgreifen und stärken sollte“, so Kultusministerin Heiligenstadt. Bereits 2014 hatte sich das Ministerium mit einem Runderlass an die Grundschulen gerichtet. Dieser sieht vor, dass in den Klassen 1 bis 4 Unterricht in der Herkunftssprache erteilt wird, wenn daran mindestens zehn Kinder teilnehmen.

An Grundschulen wird bereits Türkisch gelehrt

In der Praxis wird vor allem Türkisch nachgefragt. Nach Ministeriumsangaben lernen bereits heute 4379 Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen Türkisch in der Grundschule. Derselbe Erlass sieht auch für weiterführende Schulen ein entsprechendes Angebot vor. Dieses soll nun ausgebaut werden.

Dazu Kultusministerin Heiligenstadt: „Eltern, deren Familiensprache Englisch, Französisch oder Spanisch ist, haben keine Mühe, in der Nähe eine Schule mit diesem Fremdsprachenangebot zu finden. Für Russisch, Italienisch, Niederländisch und Polnisch ist das schon schwieriger, für Türkisch so gut wie unmöglich.“ Neben Türkisch soll mit Blick auf die vielen Flüchtlingskinder künftig auch Arabisch angeboten werden.

Der CDU-Fraktion im Niedersächsischen Landtag geht der Entschließungsantrag von SPD und Grünen entschieden zu weit. „Herkunftssprachlicher Unterricht ist sinnvoll, keine Frage. Im Sinne der Integration muss aber die Vermittlung der deutschen Sprache in unseren Kitas und Schulen im Vordergrund stehen“, betont der CDU-Landtagsabgeordnete Clemens Lammerskitten.

Das Erlernen der deutschen Sprache sei nicht nur Grundvoraussetzung, um dem Schulunterricht folgen zu können, sondern auch, um sich in der Gesellschaft zurecht zu finden. Lammerskitten: „Die primäre Aufgabe unserer Schulen ist es, die Schülerinnen und Schüler auf ein Leben in Deutschland vorzubereiten.“ Dazu gehörten neben Deutsch auch Fremdsprachenkenntnisse in Französisch, Spanisch und gegebenenfalls Latein. Zusätzliche Kenntnisse in der Herkunftssprache seien eine Ergänzung, dürften aber keinen Vorrang haben.

Integration der Herkunftssprache erhöht Bildungschancen

Dabei versichert die Kultusministerin, dass sie das bisherige Fremdsprachangebot nicht grundsätzlich in Frage stellen will. Keine Schule könne alle Herkunftssprachen berücksichtigen. „Sprache verbindet Menschen“, betont Heiligenstadt. Die Pflege der eigenen Sprache dürfe nicht zur Abgrenzung führen. Die Ministerin verweist auf Grundschulen, in denen Kinder mit und ohne familiärer Zuwanderungsgeschichte im bilingualen Deutsch-Türkisch-Unterricht beide Sprachen spielerisch entdecken, sowie auf Gymnasien, an denen im Russisch-Unterricht Kinder russischsprachiger Eltern und Kinder ohne Vorkenntnisse gemeinsam Lernfortschritte machen.

„Es wird wirklich Zeit, dass das Fremdsprachenangebot an den niedersächsischen Schulen ausgebaut wird“, sagt der Landesvorsitzende der Lehrergewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Eberhard Brandt. Es sei wissenschaftlich erwiesen, dass die Familiensprache von zentraler Bedeutung für den Spracherwerb ist. Kinder mit Migrationshintergrund sprächen später besser Deutsch, wenn sie zuvor die eigene Sprache wirklich beherrschten.

Es sei schlicht falsch, sie zu zwingen, zuerst Deutsch zu lernen, betont Brandt mit Blick auf die CDU. Die Integration der Herkunftssprache in den Unterricht sei ein bedeutender Schritt, um die Bildungschancen zu erhöhen. Natürlich koste der Ausbau des Fremdsprachenunterrichts Geld, räumt Brandt ein, aber dieses Geld sei gut in die Integration investiert.

Herkunftssprache als Teil des Abiturs

„Es reicht nicht aus, dass Kinder ihre Herkunftssprache von den Eltern lernen“, betont der schulpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im Niedersächsischen Landtag, Heiner Scholing. Deshalb müsse der Unterricht, der in der Grundschule begonnen wurde, in der Sekundarstufe fortgesetzt werden. Die jeweilige Herkunftssprache müsse als zweite oder dritte Fremdsprache erkannt werden, bis hin zur Berücksichtigung beim Abitur.

Er warnte davor, überflüssige Ängste zu erzeugen: „Wir wollen keine Schulen, in denen nur die Herkunftssprache gesprochen wird.“ Aber die Herkunftssprache sollte Teil des Abiturs sein können. Nach Scholing Angaben bringt inzwischen jedes vierte Kind in Niedersachsen eine andere als die deutsche Sprache mit in die Schule.

In Bremen werden nach Auskunft der Bildungsbehörde bereits vielfältige Sprachangebote an den Schulen gemacht. Neben Englisch, Französisch, Spanisch und Latein, wird an Bremer Schulen auch Italienisch, Türkisch, Russisch, Chinesisch, Hebräisch, Griechisch, Japanisch, Kurdisch, Persisch, Polnisch und Serbisch unterrichtet. „Arabisch bietet keine unserer Schulen an“, erklärt die Sprecherin von Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD), Annette Kemp, auf Nachfrage.