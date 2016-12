Auf der A 1 kam es zu schweren Unfällen. (Christian Butt)

Eine Unfallserie hat am frühen Freitagnachmittag zu einer Vollsperrung der Autobahn 1 zwischen Hamburg und Bremen geführt. Zuerst ist an der Raststätte Grundbergsee - diese liegt zwischen den Anschlussstellen Sottrum und Posthausen - ein Mercedesfahrer schwer verunglückt.

Der junge Mann fuhr auf der linken von drei Fahrspuren. Laut Zeugenaussagen steuerte er seinen Wagen unvermittelt nach Rechts über alle drei Fahrspuren und fuhr an der Zufahrt zur Raststätte auf die beginnende Leitplanke, dass sein Mercedes auf die Seite geschleudert wurde.

Ersthelfer konnten den Mann aus dem Wrack ziehen. Die alarmierte Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und klemmte die Batterie des Fahrzeugs ab. Der Mann kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

Während der Rettungsarbeiten konnte der Verkehr auf nur einer von drei Fahrspuren die Unfallstelle passieren. Schnell bildete sich ein langer Stau. An dessen Ende kam es zu einem weiteren Unfall. Dabei übersah ein Golffahrer aufgrund der tiefstehenden Sonne das Stauende zu spät und rammte in einen haltenden Wagen. Dieser wurde gegen stehende Fahrzeuge geschleudert. Insgesamt fünf Wagen waren in diese Karambolage zwischen Bockel und Sottrum verwickelt.

Die Polizei musste diesmal die komplette Richtungsfahrbahn Bremen sperren. Erneut bildete sich ein Stau, durch den sich die Rettungskräfte bis zum Unfall kämpfen mussten. Mindestens ein Fahrer musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die übrigen Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon.



Aktuell meldet die Autobahnpolizei eine Staulänge von zehn Kilometern.