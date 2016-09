Ein neuer Roman handelt von Kindheit auf dem Land, Freundschaft zwischen fußballbegeisterten jungen Männern und die Hooligan-Szene in Hannover. (dpa)

Was treibt Männer dazu, sich zu blutigen Schlägereien im Wald zu verabreden? Warum hassen die Hooligans von Hannover 96 die Fans von Eintracht Braunschweig so sehr? Existenziellen Fragen wie diesen geht Philipp Winkler in seinem Debütroman „Hool“ nach. Der 30-Jährige wuchs bei Hannover auf, studierte Literarisches Schreiben in Hildesheim und ist – wie sein Ich-Erzähler Heiko Kolbe – Fußball-Fan. Dabei kann sich der 30-jährige Schriftsteller im Gegensatz zu seinem Protagonisten nicht entscheiden, welchem Verein sein Herz gehört. Er sei „eigentlich eher Werder-Bremen-Fan, aber gleichzeitig auch 96-Fan“, gibt er zu Protokoll.

Seine Hauptfigur Heiko Kolbe würde ihm ob dieser Unentschlossenheit grollen – der fiktive Schulabbrecher und Hannover-96-Fan trägt mit seinen Hooligan-Kumpels blutige Schlachten gegen die Anhänger anderer Clubs aus. Winkler hat in dem Roman, der für den Deutschen Buchpreis nominiert worden ist, auch eigene Jugenderfahrungen verarbeitet.

Szenekenner: Philipp Winkler. (Hendrik Schmidt, dpa)

Überzeugende Hauptfigur

„Ich selber war aber nicht in der Szene“, beteuert glaubwürdig der Nachwuchsromancier, der in Hagenburg am Steinhuder Meer aufwuchs und heute in Leipzig lebt. Dafür ist ihm seine Hauptfigur staunenswert überzeugend geraten: Heiko jobbt in der Mucki-Bude seines Onkels Axel, wo Drogen vertickt werden, und wohnt mit dem schmierigen Ex-Knacki Arnim zusammen, der Hundekämpfe veranstaltet.

Die Hools sind seine Familie, die Prügeleien geben ihm den Kick. Gleich die erste Szene des Romans ist ein Live-Report vom Schlachtfeld irgendwo in einem Wald bei Olpe: Hannoveraner gegen Kölner. Heiko beschreibt, wie er seinen Zahnschutz in den Mund schiebt und dann die sogenannten Ficker und Hurensöhne, also die Scheiß-Kölner fertigmacht. Winkler zieht die Leser in die Welt des prügelwütigen Lautsprechers und zeigt ihnen seine Wege zwischen dem „Wotan Boxing Gym“ in Hannover, Arnims Miefbude auf dem Land und Heikos Elternhaus, wo sein alkoholkranker Vater mit einer Asiatin lebt.

„Verzweifelt, knallhart und voller Herz. ‚Hool‘ leuchtet aus allen Wunden“, beschreibt die Schriftstellerin Lucy Fricke Winklers ersten Roman, der es auf die Longlist für den Deutschen Buchpreis geschafft hat. Er ist nicht nur eine authentische Reportage aus der Fußballschläger-Szene, sondern auch eine Studie über kleinbürgerliche und kriminelle Milieus. Es geht um Familien, die der Alkohol oder der Tod eines Kindes kaputt gemacht hat. Auch Freundschaften sind ein wichtiges Thema. In Rückblenden erfährt der Leser von entsprechenden Katastrophen in Heikos Kindheit.

Autor arbeitet an zweitem Roman

Vieles ist komisch, ohne dass sich der Autor über die Figuren lustig macht. So machen Heiko und seine Kumpel nach dem jährlichen Treffen am Grab eines toten Freundes eine Entdeckung: An der Bar einer Spielothek stoßen sie auf dem Smartphone auf den Facebook-Aufruf eines Braunschweiger Fans zum „vorsauuföööön im ­Lucky Luke!!!“.

Der chronisch überdrehte Kai, Hool und BWL-Student, fragt: „Sollen wir dem Haubentaucher eine Lektion in Sachen Datenschutz verpassen?“ Die Überfall-Aktion in Braunschweig geht aber total nach hinten los. Was sich auf Arnims verlottertem Hof abspielt, gleitet gar ins Absurde ab. Winkler sagt, er sei eher Filmen als mit Büchern großgeworden. Zu seinen Lieblingsautoren zählt der neorealistische Erzähler Cormac McCarthy.

Wie er auf das Hooligan-Thema gekommen ist? „Es war auch der Wunsch, so eine Art von Buch mal selber zu lesen.“ Inzwischen arbeitet der 30-Jährige, der in Leipzig lebt, an seinem zweiten Roman. Worum es geht, will er nicht verraten. Immerhin: „Es wird kein ‚Hool II‘ – und hat nichts mit Fußball zu tun.“