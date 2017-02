Die Lehrergewerkschaft GEW hat im Tarifkonflikt mit den BundesländernWarnstreiks an niedersächsischen Schulen angekündigt. (dpa)

An rund 20 Schulen in Niedersachsen fällt am Mittwoch wegen eines Warnstreiks der Unterricht aus. "Die Eltern sind informiert worden", sagte Rüdiger Heitefaut von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Für eine Betreuung der Kinder sei gesorgt.

Im Tarifstreit im öffentlichen Dienst wollen angestellte Lehrer und Schulangestellte mehr Geld. Deshalb hatte die GEW Sozialpädagogen, Schulassistenten, Sozialarbeiter und angestellte Lehrer an Schulen in Stadt und Region Hannover, Braunschweig, Wolfsburg, Peine, Osterode, Osnabrück, Nienburg und Hameln zu Warnstreiks und verschiedenen Aktionen aufgerufen. In der Innenstadt von Hannover werden zwischen 300 und 500 Menschen zu einer Protestkundgebung erwartet.

In Niedersachsen gibt es nach GEW-Angaben 18.000 Tarifbeschäftigte an Schulen. Rund 78.000 Lehrer im Land sind demnach Beamte. Ein Tarifabschluss im öffentlichen Dienst wird aber in der Regel auch auf Beamte übertragen.

Bundesweit geht es in den Verhandlungen um die Bezahlung von rund einer Million Angestellten der Länder und um das Geld für 2,2 Millionen Beamte von Ländern und Kommunen sowie Pensionäre, auf die das Ergebnis übertragen werden soll.

Die zweite Runde der Tarifgespräche für den öffentlichen Dienst der Länder war am Dienstag zunächst weitgehend ergebnislos verlaufen. Niedersachsens Finanzminister Peter-Jürgen Schneider (SPD) führt die Verhandlungen für die Arbeitgeberseite. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) hatte wiederholt deutlich gemacht, dass sie die Gewerkschaftsforderung mit einem Gesamtvolumen von sechs Prozent Plus für viel zu hoch hält. (dpa)