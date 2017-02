Uwe Wappler denkt über den Einsatz der Bundeswehr im Inland nach. (dpa)

Der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Gemeinderat Oyten, Uwe Wappler, soll sich für den Gebrauch von Bundeswehr-Geschützen bei Ereignissen wie den sexuellen Übergriffen während der Kölner Silvesternacht stark gemacht haben. Beim Eröffnungsvortrag auf einer „Sicherheitstagung“ der AfD am 26. November 2016 in Achim habe sich Wappler regelrecht in Rage geredet, berichten mehrere Teilnehmer des Treffens.

Wenn die Polizei nicht in der Lage sei, „solche Zusammenrottungen wirksam zu bekämpfen“, müsse die Bundeswehr eingesetzt werden. Das, so Wappler, sei auch viel effektiver. „Es würde völlig ausreichen, wenn man am Rheinufer ein schweres Geschütz aufstellen und den Jungs ein bis zwei Mal über die Köpfe schießen würde“, zitiert ein Zuhörer den Programmkoordinator der Landespartei.

Zeugen berichten von Tiraden

Wegen der überfüllten Arrestzellen hätte man die Verdächtigen bis zur Vernehmung an Laternen ketten müssen, habe Wappler im Beisein von mehreren AfD-Landesvorständen weiter gefordert. Erst auf offenen Widerspruch aus dem Plenum habe er seine gegen die Grundsätze der AfD verstoßenden Tiraden gestoppt. Ihre Darstellung belegen die Teilnehmer mit eidesstattlichen Versicherungen, die dem WESER-KURIER in Kopie vorliegen.

Wappler, der dem Vernehmen nach bei der Fortsetzung der Wahl der AfD-Bundestagskandidaten an diesem Wochenende einen Listenplatz anstrebt, war am Freitag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Der Ex-Vorsitzende des Kreisverbandes Osterholz-Scharmbeck hatte in dieser Woche bereits mit wüsten Drohungen gegen seinen Nachfolger Thorben Freese für Wirbel gesorgt.