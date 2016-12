Der Mann sei am Freitagvormittag mit zerrissener Bekleidung am Oberkörper umhergelaufen und habe ein Messer in der Hand gehalten. Mehrere Zeugen meldeten sich daraufhin bei der Polizei.

Bisherigen Ermittlungen zufolge hat der Mann keine Person konkret angegriffen oder verletzt. Gegenüber wirkte jedoch gegenüber den Beamten orientierungslos. Erst nach mehrmaliger Aufforderung durch die Polizisten, ließ er schließlich sein Messer sinken. Zunächst wurde der Mann festgenommen — seit Freitagnachmittag befindet er sich in einer Psychatrie.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04792/1235 bei der Polizei Worpswede zu melden.