In Niedersachsen soll die Video-Vernehmung Kindern und Jugendlichen belastende Konfrontationen mit mutmaßlichen Tätern im Gerichtssaal ersparen. (dpa)

Für Kinder und Jugendliche ist es eine besondere Belastung, wenn sie als Betroffene den Tathergang vor Gericht noch einmal schildern müssen. Gerade junge Opfer werden in der Verarbeitung ihres Traumas weit zurückgeworfen. Deshalb setzen Gerichte in Niedersachsen verstärkt auf die Video-Vernehmung. „Wir müssen die Opfer besser schützen“, sagt denn auch der Sprecher des Landgerichts in Hildesheim, Felix Muntschick. Am Dienstag wurde dort ein Vernehmungszimmer mit neuester Videotechnik eingerichtet.

Die Video-Vernehmung erspart Opfern die direkte Konfrontation mit dem mutmaßlichen Täter. Richter und Opfer sitzen in einem Zimmer. Bild und Ton werden in ein anderes Zimmer zum Beschuldigten, dessen Anwalt und dem Staatsanwalt übertragen. Diese können per Telefon Fragen stellen. „Die Qualität der Übertragung muss ausreichen, um auch Gestik, Mimik und Tonlage des Befragten beurteilen zu können“, erklärt Muntschick.

Video-Vernehmung soll auch in Ermittlungsverfahren zum Einsatz kommen

„Im besten Fall muss das Opfer in der Hauptverhandlung nicht noch einmal aussagen. Dann reicht die Aufzeichnung“, erklärt der Gerichtssprecher. Die Video-Vernehmung soll also bereits im Ermittlungsverfahren zum Einsatz kommen, damit Opfer nicht erst von der Polizei, dann von der Staatsanwaltschaft und schließlich vom Richter befragt werden. „Problematisch wird es, wenn bei der Video-Vernehmung Fragen offen bleiben, dann muss in der Hauptverhandlung nachgefragt werden.“

Gerade die Vernehmung von Kindern und Jugendlichen sei häufig schwierig, je weiter die Tat zurückliegt. Sie könnten nicht immer zwischen dem, was sie tatsächlich erlebt haben, und dem, was ihnen darüber erzählt wurde, unterscheiden, so die Erfahrung des Richters. Auch deshalb sei es wichtig, dass gerade Kinder und Jugendliche möglichst zeitnah zum Tatgeschehen befragt werden und nicht bis zur eigentlichen Hauptverhandlung warten müssen.

So verspricht sich das Landgericht in Hildesheim von der Video-Vernehmung nicht nur mehr Schutz für die Opfer, sondern auch ein insgesamt schnelleres Strafverfahren. „Manche Verfahren ziehen sich in die Länge, weil es einfach zu lange dauert, bis ein Prozess terminiert ist, sodass sich Zeugen nicht mehr genau erinnern können“, erklärt der Gerichtssprecher. Eine Video-Vernehmung schon während des Ermittlungsverfahrens soll solche Erinnerungslücken gar nicht erst aufkommen lassen.

Technik steht in bereits vielerorts zur Verfügung

Das niedersächsische Justizministerium unterstützt die Video-Vernehmung. Nach Ministeriumsangaben steht die Technik inzwischen allen niedersächsischen Gerichten zur Verfügung. In Braunschweig, Hannover, Lüneburg, Stade und Hildesheim ist die Technik fest installiert. An zwölf weiteren Standorten können mobile Anlagen genutzt werden. In Braunschweig wurden nach Angaben von Ministeriumssprecherin Katja Josephi bereits einhundert junge Opfer per Video befragt. In keinem Fall hätten die Zeugen in der Hauptverhandlung erneut befragt werden müssen. Wenn es nach dem Ministerium geht, sollen demnächst auch erwachsene Opfer von Sexualstraftaten von der Video-Vernehmung profitieren.

Tatsächlich würden Richter an niedersächsischen Gerichten zu wenig von der Möglichkeit der Video-Vernehmung Gebrauch machen, kritisiert der „Weiße Ring“, der Opfer von Straftaten unterstützt. Der Verein fordert seit Langem, dass besonders schutzbedürftige Opfer per Video vernommen werden.