Das Geflügel im Landkreis Rotenburg muss zum Schutz gegen die Vogelgrippe ab sofort in den Stall. (dpa)

Das sei aufgrund der aktualisierten Risikobewertung des Friedrich-Löffler-Institutes vom 9. November notwendig, teilte die Kommune mit. Danach bestehe ein hohes Risiko der Einschleppung des Geflügelpestvirus" durch Zugvögel.

Am Donnerstag hatten bereits in Niedersachsen die Landkreise Emsland, Grafschaft Bentheim, Vechta und Cloppenburg das Federvieh in den Stall beordert. Bis Ende Januar dürfen Hühner, Enten, Truthähne, Gänse und andere gefiederte Nutztiere nicht ins Freie. Der bei Wildvögeln festgestellte Erreger-Typ H5N8 gilt als hochansteckend.

Die Vogelgrippe breitet sich in Deutschland und anderen Ländern weiter aus. Das hochansteckende Virus wurde zuletzt in Mecklenburg-Vorpommern und auf der bayerischen Seite des Bodensees nachgewiesen. Zuvor waren bereits in Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg Vögel entdeckt worden, die an einer aggressiven Variante des Subtyps H5N8 verendet waren. (lni)