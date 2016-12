Fünf Container wurden die Wellen der Nordsee ans Westufer der Insel Wangerooge gespült. (dpa)

Die Boxen sind vermutlich in den vergangenen Tagen beim Sturm von einem unbekannten Schiff losgerissen und ins Meer gespült worden. In den Containern seien Holzlatten in verschiedenen Stärken und Längen, berichtete Bürgermeister Dirk Lindner (parteilos) am Mittwoch. Über eine Bergung werde in Absprache mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt und dem Havariekommando in Cuxhaven entschieden.

Im Sturm losgerissene Container sind eine große Gefahr für die Schifffahrt. Wenn sie nicht komplett untergehen und nur knapp unter der Wasseroberfläche treiben, kann dies bei Kollisionen zu schweren Unfällen führen. Je nach Ladung können auch gefährliche Stoffe oder Chemikalien in die Umwelt austreten. (dpa/lni)