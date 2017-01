Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil. (dpa)

"Es geht um Sicherheit - aber Bürgerinnen und Bürger wissen sehr wohl zwischen Sicherheit und simulierter Sicherheit zu unterscheiden", sagte Weil am Freitag beim Neujahrsempfang der hannoverschen Landeskirche. "Eine sich selbst überschlagende Welle von immer neuen Gesetzesvorschlägen, wie wir sie gerade in diesen Tagen erleben, schafft gerade nicht Sicherheit, sondern schürt Unsicherheit." Niedersachsen setze demgegenüber vor allem auf eine bessere Ausstattung der Polizei, die weiter vorangetrieben werde.

Zugleich rief der Ministerpräsident zu Solidarität gegenüber Flüchtlingen und Muslimen auf. Die überwiegende Mehrheit der Flüchtlinge sei vor Krieg und Unterdrückung geflohen und verdiene Respekt. Ebenso seien die allermeisten Muslime in Deutschland keine verkappten Extremisten sondern anständige Bürger, sagte Weil. "Es ist unsere Aufgabe, diese einfachen Wahrheiten laut und deutlich zu vertreten und uns einzumischen, wo immer wir Zeuge von Diskriminierungen und Ausgrenzungen werden." Rechtspopulisten müsse widersprochen werden.

Hannovers Landesbischof Ralf Meister warnte angesichts von Terror, Konflikten und Katastrophen vor der Versuchung, eine klare und kraftvolle neue Ordnung zu suchen. Denn eine Ordnung, der möglichst alle zu folgen haben mit starken Regeln und Eindeutigkeit, gebe es nicht. Beim Erneuern von Institutionen, dem Erhöhen der Sicherheit und dem Ändern von Strukturen müssten die Gebote des Maßes und der Gerechtigkeit gelten sowie die des Mutes und der Klugheit.

Im Jahr des Gedenkens an die Reformation vor 500 Jahren erwähnte der Landesbischof außerdem die "hervorragende" Ökumene in Niedersachsen und dankte dabei dem katholischen Hildesheimer Bischof Norbert Trelle, der zum letzten Mal bei dem Empfang dabei ist, da er in diesem Jahr 75 Jahre alt wird. (dpa)