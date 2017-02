Exhumierung auf dem Friedhof in Ganderkesee: Die Zahl der Mordfälle stieg 2016 um 55 Prozent. Das hängt vor allem mit der Mordserie des Krankenpflegers Niels H. in Oldenburg zusammen. (dpa)

Weniger Straftaten insgesamt und weniger Wohnungseinbrüche sowie eine leicht verbesserte Aufklärungsquote, aber mehr Gewaltdelikte und mehr Drogenkonsum: Die Polizeiliche Kriminalstatistik 2016 weist für Niedersachsen Licht und Schatten aus.

Innenminister Boris Pistorius (SPD) zog am Montag in Hannover dennoch eine positive Bilanz. „Niedersachsen ist und bleibt ein sicheres Bundesland.“ So sei die relative Kriminalitätsbelastung der Bürger trotz der starken Zuwanderung von Flüchtlingen gesunken – von 7263 Straftaten pro 100.000 Einwohner 2015 auf 7090 im vergangenen Jahr.

Zahl der Einbrüche ging zurück

Entgegen aller Unkenrufe stieg die Zahl der Einbrüche nicht weiter an, sie ging sogar leicht um 170 auf 16.405 zurück. „Das sind immer noch viel zu viele“, meinte ­Pistorius mit Blick auf die schweren seelischen Beeinträchtigungen der Opfer. Außerdem sank bei dieser Kriminalitätsform die Aufklärungsquote, die insgesamt 61,41 Prozent betrug, von 22,2 auf 21 Prozent.

Kleiner Lichtblick: Der Anteil der abgebrochenen, also der gescheiterten Wohnungsdiebstähle hat sich weiter erhöht. Hier zahlten sich wohl inzwischen eine bessere Sicherheitstechnik sowie eine größere Aufmerksamkeit aus, erklärte der Innenminister. Oft reichten schon einfache Maßnahmen wie Schlüsselumdrehen und Fensterschließen, um den Einbrecherbanden ihr Tun zu erschweren.

„Versagen“ im Kampf gegen Wohnungseinbrüche

Die schwarz-gelbe Opposition warf Pistorius „Schönfärberei“ und „Versagen“ im Kampf gegen Wohnungseinbrüche vor. „Von einer Trendwende ist Niedersachsen noch meilenweit entfernt“, kritisierte der CDU-Abgeordnete Thomas Adasch, ein ehemaliger Polizeibeamter. „Während Hamburg mit einer eigens eingerichteten Sonderkommission bei der Aufklärung bereits erste Erfolge verzeichnet, setzt Niedersachsens Innenminister weiter auf medienwirksame Dampfplaudereien.“

Das Land brauche endlich spezielle „Einbruchs-Ermittlungsgruppen“ in jeder Polizeiinspektion, forderte auch der FDP-Innenexperte ­Jan-Christoph Oetjen. Es sei ein Armutszeugnis für den Rechtstaat, wenn nur jeder fünfte Einbruch aufgeklärt werden könne.

Insgesamt registrierte die Polizei in Niedersachsen 561.963 Straftaten, 6507 oder 1,14 Prozent weniger als 2015. Bei Mord schnellte die Zahl der vollendeten und ­versuchten Delikte um 55 Prozent auf insgesamt 169 in die Höhe. Einfache Erklärung: Mit allein 70 Fällen floss die Mordserie des ehemaligen Krankenpflegers Niels H. in Oldenburg und Delmenhorst in die Polizeistatistik ein. Ohne diese Mordserie hätte die Zahl der Fälle leicht unter der des Vorjahres gelegen.

Viele Beamte wurden im Dienst verletzt

Die Zahl der Rohheitsdelikte – Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Raub – stieg um 7,7 Prozent auf 80.497. Um gar 10,7 Prozent auf 3030 erhöhten sich die Attacken auf Polizisten. 1107 Beamte wurden im Dienst verletzt.

Mehr Schutz für seine Beamten verspricht sich Landespolizeipräsident Uwe Binias von den seit Dezember im Test befindlichen Bodycams sowie von den seit 1. Februar probeweise in 60 besonders gekennzeichneten Streifenwagen installierten Videokameras, die Anhalte- und Kontrollsituationen aufzeichnen sollen. Die Bedenken der Landesdatenschutzbeauftragen ­Barbara Thiel werde man ausräumen können: „Wir sind im Gespräch.“

Bei den allgemeinen schweren Körperverletzungen stellte das Landeskriminalamt einige Auffälligkeiten fest: Die Fälle, bei denen der Tatverdächtige arbeitslos war, stieg mit 19 Prozent auf 1599 an. Gewalttaten, die sich gegen nichtdeutsche Opfer richteten, nahmen um 39,2 Prozent auf 3607 zu. Um gar 83,7 Prozent auf 1593 erhöhte sich die Zahl der Fälle, in denen sich der Tatverdacht gegen Flüchtlinge richtete. „Die wurden aber meist untereinander und nicht im öffentlichen Raum begangen“, erklärte der Polizeipräsident.

Mehrheit der Flüchtlinge begeht keine Straftaten

Insgesamt nahm die Zahl der tatverdächtigen Flüchtlinge bei den „normalen“ Taten – also ohne Pass- und Aufenthaltsverstöße – von 13.084 auf 18.655 zu. Pistorius begründete den Anstieg mit der deutlich höheren Anzahl von in Niedersachsen lebenden Flüchtlingen. „Die überwiegende Mehrheit der Flüchtlinge begeht aber keine Straftaten“, betonte der Minister.

Die häufigsten Delikte waren Ladendiebstahl, Schwarzfahren und eben die Körperverletzungen. Auch Hausfriedensbruch steht vielfach in der Statistik: Flüchtlinge, die unbefugt auf das Gelände des Hafens von Cuxhaven gedrungen sind, um von dort aus mit der Fähre weiter nach England zu gelangen.

Anstiege verzeichnete die Polizei bei den Drogendelikten, insbesondere beim Konsum von Kokain (plus 16,6 Prozent), Ecstasy (plus 15,2 Prozent) und Cannabis (plus 2,9 Prozent). Minister Pistorius erteilte wie Polizeipräsident Binias den Forderungen nach einer allgemeinen Legalisierung von Haschisch und Marihuana mit Blick auf mögliche Langzeitfolgen für Gesundheit und Sozialleben eine klare Absage. „Wir brauchen in dieser Gesellschaft keine weiteren legalen Drogen“, sagte Pistorius.