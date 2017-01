In Niedersachsen musste ordentlich geräumt werden: Tief "Egon" hat am Freitag für ordentlich Schnee gesorgt. (dpa)

Schnee und Wind haben den Niedersachsen am Freitag einen Wintertag mit Glatteisunfällen und Verkehrsproblemen beschert. Und auch in den kommenden Tagen müssen Autofahrer bei glatten Straßen vorsichtig sein: Ein neues Tief sollte in der Nacht zu Samstag von Norden über Niedersachsen ziehen und für schauerartigen Schneeregen sorgen. Nasse Straßen könnten bei den erwarteten Minus-Temperaturen schnell überfrieren, hieß es vom Deutschen Wetterdienst.

Wettervorhersage: Kaum hat sich "Egon" verzogen, kommt erneut ungemütliches Wetter mit Tief "Caius". "Das bringt in Niedersachsen vor allem schauerartigen Schneeregen", sagte Meteorologe Robert Scholz vom Deutschen Wetterdienst. Westlich der Weser könnten die Temperaturen schnell unter den Gefrierpunkt fallen. "Dann müssen Autofahrer sich besonders auf den Nebenstraßen auf Glätte einstellen", sagte der Meteorologe. Am Tag sind besonders der Harz und das Emsland vom neuen Tief betroffen. "Die erwarteten Schneemengen sind dabei aber nicht annähernd so hoch wie bei "Egon"." Auch am Wochenende bleibt es nass und kalt mit Frost in den Nächten.

Schulfrei: Die Kreise Emsland, Grafschaft Bentheim, Lüchow-Dannenberg sowie die Stadt- und Landkreise Uelzen und Lüneburg gaben den Schülern wegen des Wetters frei. Im Landkreis Osnabrück gab es keinen generellen Schulausfall, da es in großen Teilen des Kreisgebietes keine witterungsbedingten Einschränkungen gab. Im nördlichen Teil des Kreises konnten Eltern im eigenen Ermessen entscheiden. In Bramsche bei Osnabrück rutschte ein mit mehreren Kindern besetzter Schulbus am Morgen in einen Straßengraben. Der Fahrer hatte nach Polizeiangaben auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über den Gelenkbus verloren. Dabei wurde niemand verletzt.

Justiz: Der Wintereinbruch bremste auch den Prozess gegen die 16-jährige IS-Sympathisantin Safia S. am Oberlandesgericht Celle aus. Die Verhandlung am Freitag, bei der eigentlich die Staatsanwaltschaft und die Nebenklage plädieren sollten, wurde wegen Schneefalls und Verkehrsbehinderungen abgesagt. Fast alle Prozessbeteiligten und Bediensteten müssen zu dem Prozess anreisen.

Autoverkehr: Schon am Freitagfrüh gab es glatte Straßen. Es kam zu zahlreichen Unfällen, immer wieder landeten Autos im Straßengraben. Überwiegend blieb es dabei bei Blechschäden. Es gab aber auch einen Schwerletzten bei Nordenham und einige Leichtverletzte. In den Kreisen Lüneburg, Lüchow-Dannenberg und Uelzen krachte es bis zum Nachmittag immer wieder. Auch rund um Delmenhorst und im Oldenburger Land gab es viele Verkehrsunfälle, ernsthaft verletzt wurde auch hier niemand.

Bahnverkehr: Die Bahn meldete am Freitag Verspätungen auf den Strecken zwischen Hamburg und Hannover, Hannover und Berlin sowie zwischen Hannover und Bremen, weil abschnittsweise nur ein Gleis passierbar war. Probleme gab es auch auf der Strecke zwischen Hannover und Bremen. Zwischen Lüneburg und Dannenberg stürzten mehrere Bäume wegen der Schneelast auf die Gleise, diese Strecke ist noch voraussichtlich bis Mittwoch gesperrt.

Luftverkehr: Die niedersächsischen Flughäfen kamen mit dem Wintereinbruch gut zurecht. Am Flughafen Bremen hoben zwei Flieger nach London und Antalya mit leichten Verspätungen ab. Ansonsten gab es nirgendwo nennenswerte Verzögerungen.