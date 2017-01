Frank Lührs braucht Kraft, um das große Rolltor am Eingang zur Kaserne zu bewegen. (Christian Kosak)

In Reih und Glied ziehen sich die Gebäude entlang der Straße. Mit ihren Backsteinmauern, den dunkelbraunen Holztüren und der blauen Giebelfassade gleichen sie sich wie ein Ei dem anderen. Uniforme Bauten für uniformierte Bewohner, die auf dem Gelände der Schwaneweder Lützow-Kaserne einst ihren Dienst leisteten.

Seit Mitte September 2015 ist die Kaserne dicht, auch die Tage der früheren Soldatenunterkünfte sind gezählt. „Die sollen abgerissen werden“, sagt Jens Bunk. Der Konversionsbeauftragte der Gemeinde wirft an diesem Wintermorgen bei einer Rundfahrt über das Gelände einen Blick in die Zukunft. Und dazu gehört die Frage, was mit den Lasten der Vergangenheit auf dem rund 70 Hektar großen Areal hinter Zäunen und Eisentoren geschehen soll.

Konzept zu Papier gebracht

Fast 80 Bauten befinden sich auf dem Gelände: Stabs- und Sanitätsgebäude, Unterkünfte, Fahrzeug- und Werkstatthallen, ein zentrales Heizgebäude, eine Kantine, Sporthalle und Sportplätze. Das meiste, sagt Bunk gleich zu Beginn, wird den Wandel von der militärischen zur zivilen Nutzung nicht überleben. So jedenfalls sieht es das Konzept vor, das Verwaltung und Politik zusammen mit einer Planungsgesellschaft und einem Sanierungsträger zu Papier gebracht haben.

Von den 27 früheren Soldatenquartieren sollen nur vier stehen bleiben. Das Modernisieren lohnt sich nicht, winkt Bunk ab. Zu alt, zu hoher Sanierungs- und Umbauaufwand. Dann lieber neu bauen, wie es die Gemeinde plant.

Seit 60 Jahren stehen die Kasernengebäude, heute hat Frank Lührs die Schlüsselgewalt. Er verwaltet die Liegenschaft für die Oldenburger Zweigstelle der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Mit dem Generalschlüssel geht es in eine Unterkunft. Jedes Gebäude auf dem Gelände trägt einen Buchstaben und eine Nummer. Lührs öffnet die Tür zu „G 7“.

Platz für 300 neue Wohneinheiten

Drinnen zieht sich ein Flur. Fliesenboden, milchkaffeebraune kahle Wände, weiß gekalkte Decke – schön sieht anders aus. Zu beiden Seiten reihen sich die ehemaligen Soldatenstuben. Durch offene Türen fällt der Blick in leere Räume mit weißen Wänden und Holzfußböden. Betten, Spinde, Tisch und Stühle – die Bundeswehr hat bei ihrem Abzug alles mitgenommen. Einige Regimentswappen und Bundesadler an den Wänden erinnern noch an die früheren Bewohner. „Einigkeit – Recht – Freiheit“ ist auf einem Holzbalken zu lesen.

Treppen führen in die Tiefe. „Schutzraum“ verkündet ein Schriftzug neben einem Eingang. Dahinter ist es stockfinster. Der Lichtschalter ist außer Funktion. Strom, Wasser, Heizung – alles ist abgestellt. Mit der Lampe seines Handys leuchtet Bunk im Dunkeln den Weg. Der Schutzraum erweist sich als ein Labyrinth aus Gängen und unzähligen Räumen, die sich über zwei Geschosse unter der Erde erstrecken. Mehrere dieser Bunker gibt es auf dem Gelände. Was damit geschehen soll? Verfüllen, abreißen oder alles lassen wie es ist – laut Bunk ist alles möglich.

Über der Erde soll kein Stein auf dem anderen stehen bleiben. Im nordöstlichen Teil der Kaserne will die Gemeinde Platz schaffen für bis zu 300 neue Wohneinheiten: Einfamilien- und Doppelhäuser, seniorengerechte Bungalows, Mehrfamilienhäuser.

Mit dem Auto geht es nach Süden. Vorbei an einem riesigen Parkplatz. Hier soll einmal ein Badesee entstehen – ein Wunsch der Schwaneweder Bürger. Auf der anderen Straßenseite rücken Werkstattgebäude und Rampen in den Blick. Hier plant die Gemeinde ein Sondergebiet für Freizeit und Fitness.

Soldaten-Freizeitheim soll Treffpunkt werden

Schräg gegenüber liegen die Sportanlagen: Halle, Platz, Basketball-Anlage. „Das Sportareal soll erhalten bleiben“, sagt Bunk. Mit Betonung auf Areal. Ob die Halle stehen bleibt – Fragezeichen. Wasserschäden an der Decke, fehlende Dämmung, alte Heiztechnik listet Bunk einige Mängel auf. Der Mann ist auch Kämmerer der Gemeinde. Bei allem, was sich künftig in der Kaserne entwickeln wird, hat er die Kosten im Blick. Bei der Sporthalle schätzt er den Sanierungsbedarf auf „mehrere Hunderttausend Euro“.

Vorbei an einer Halle, in der das Deutsche Rote Kreuz zuletzt Kleider für Flüchtlinge sammelte, die von September 2015 bis Ende Juni 2016 in einer vom Land eingerichteten Notunterkunft auf dem Kasernengelände Zuflucht fanden, geht es zu einem Gebäudeensemble mit Innenhof im Zentrum. Das frühere Soldaten-Freizeitheim wurde zuletzt als Kleiderausgabe für die Flüchtlinge genutzt. Es soll als Treffpunkt mit Quartierplatz erhalten bleiben. Ein Sportplatz soll dem „Park der Generationen“ mit Spiel- und Liegewiese weichen.

Stopp vor der früheren Kantine. „HBG Mannschaftsheim“ verkündet ein Schild über dem Eingang. Hier tischte die Heimbetriebsgesellschaft Mahlzeiten für die Soldaten auf, später wurden Flüchtlinge verköstigt. Vor dem Panoramafenster im Speisesaal reihen sich noch Tische und Stühle. Teller stapeln sich neben Porzellanschälchen. Alles hat die Bundeswehr noch nicht mitgenommen.

Hinter den Rollläden eine Überraschung

Hinter den Rollläden der Essensausgabe die Überraschung: Die Großküche ist komplett vorhanden. In gefliesten Räumen strahlen blitzblank Edelstahlherde, Suppenbehälter und große Kühlschränke. Hier könnte sofort wieder gekocht werden. Die Gemeinde hat andere Pläne. Kantine, benachbarte Unterkünfte und die Werkstatthallen im Westen sollen einer Grünanlage mit Aussichtshügel und Spazierwegen Platz machen. Am Rand ist Gewerbe vorgesehen.

Rund 24 Millionen Euro wird es kosten, das gesamte Gelände neu zu entwickeln. „Bis 2028 soll die Sanierung umgesetzt sein“, sagt Bunk. So lange kann Schwanewede Mittel aus dem Förderprogramm „Stadtumbau West“ des Landes Niedersachsen beantragen.