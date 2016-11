(dpa)

"Wir gehen von einem neuen Rudel aus - es wäre aktuell das neunte in Niedersachsen", sagte der Wolfsbeauftragte Raoul Reding. Allerdings müsse dafür noch ein eindeutiger genetischer Nachweis erbracht werden. Seit September habe es mehrfach Hinweise auf Wölfe in der Region gegeben, hieß es in der Mitteilung.

Damit leben derzeit laut Landesjägerschaft mehr als 80 Wölfe in Niedersachsen. (lni)