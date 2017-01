Ein Landwirt düngt den Boden. Doch zuviel Gülle schadet dem Grundwasser. (dpa)

Mit Sorge schaut Niedersachsens Agrarminister Christian Meyer (Grüne) auf die zunehmende Belastung der Böden durch Nitrat. Er fordert, dass Landwirte nur noch so viele Tiere halten dürfen, wie sie Felder haben, auf denen sie die ­Gülle verteilen können. „Dafür muss der Bund endlich das Düngerecht novellieren, um die Milliarden-Klage der Europäischen Union wegen der Grundwasserverschmutzung abzuwenden“, erklärt der Minister, der in ­diesem Jahr den Vorsitz der Agrarministerkonferenz aus Bund und Ländern hat.

Doch die von der Großen Koalition in Berlin lange angekündigte Novelle des Düngegesetzes und der dazugehörigen Verordnung lässt weiter auf sich warten. „Es muss endlich ein Düngegesetz her, das den Wasserschutz zum Ziel hat“, fordert Peter Meiwald, der Sprecher für Umweltpolitik der grünen Bundestagsfraktion. Der Abgeordnete für Oldenburg und das Ammerland verweist auf ein neues Gutachten des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW).

Demnach könnte sich der Trinkwasserpreis in viehintensiven Regionen wegen der aufwendigen Nitratentfernung um mehr als 60 Prozent erhöhen. „Noch kann die Politik das Ruder herumreißen“, meint Martin ­Weyand, der BDEW-Hauptgeschäftsführer für Wasser und Abwasser, und betont: „Dafür müsste sie das Düngegesetz und die Düngeverordnung so verschärfen, dass die ­Nitratbelastung nachhaltig reduziert wird.“

Betriebe sollen effektiver überwacht werden

Das geplante neue Düngegesetz sieht eine effektivere Überwachung der Betriebe und eine Stärkung der bodengebundenen Tierhaltung vor. „Das bedeutet in den Massentierhaltungsregionen, wo sich zu viele Tiere auf zu wenig Fläche befinden, einen erheblichen Rückgang der Zahl der gehaltenen Schweine, Hühner und Puten. Damit sinkt der Gülle-Überschuss, und das Nitratpro-blem im Grundwasser erheblich“, so ­Meyer. Durch Förderprogramme für mehr Tierschutz und mehr Platz für die Tiere erwartet er einen zusätzlichen Rückgang der Tierzahlen in Niedersachsen.

Mehr zum Thema Es wird Zeit Es wird Zeit, dass das neue Düngegesetz kommt – zum Schutz des Grundwassers und unserer Gesundheit, ... mehr »

Der Niedersächsische Bauernverband Landvolk indes geht davon aus, dass das neue Düngegesetz spätestens im Februar den Bundestag passiert, im März dann den Bundesrat und schließlich im April in Kraft tritt. „Die Landwirte wollen keine weitere Verzögerung. Sie brauchen Planungssicherheit“, erklärt Hartmut Schlepps, der Umweltreferent des Landvolks.

Im Kern gehe es jetzt nur noch um die Frage, ob die sogenannte Hoftorbilanz im Gesetz festgeschrieben wird, wie es die SPD fordert, oder per Verordnung kommt, wie es die CDU will. In der Hoftorbilanz müssen die Landwirte festhalten, wie viel Wirtschaftsdünger auf den Hof kommt und ihn wieder verlässt.

Düngegesetz wird auch Gärreste aus Biogasanlagen berücksichtigen

Das neue Düngegesetz wird künftig nicht nur die Gülle, sondern auch die Gärreste aus Biogasanlagen berücksichtigen. Dadurch wird sich der Stickstoffüberschuss rechnerisch noch einmal erhöhen. Im Wirtschaftsjahr 2014/2015 waren es bereits 81.000 Tonnen oder 31 Kilogramm pro Hektar zu viel. Dennoch landeten zusätzlich noch 300.000 Tonnen Stickstoff im Jahr als Mineraldünger auf den Feldern. Die Landwirtschaftskammer rät den Bauern, den Mineraldünger soweit möglich durch Wirtschaftsdünger zu ersetzen. Dadurch könnten rund 100 Millionen Euro eingespart werden.

Um die Nährstoffe besser zu verteilen, herrscht in Niedersachsen ein reger „Gülletourismus“. Mehr als drei Millionen ­Tonnen Wirtschaftsdünger im Jahr werden aus den viehreichen Regionen im Nordwesten in die Ackerbauregionen im Süden des Bundeslandes transportiert. Agrarminister Christian Meyer will die Transporte vermeiden. Das Landvolk indes sieht darin eine Möglichkeit, die Gülle dorthin zu bringen, wo sie auch gebraucht wird, also zu den Pflanzen.

Denn Nitrat ist nicht grundsätzlich schädlich. Pflanzen brauchen den Nährstoff, um zu wachsen. Bekommen sie allerdings zu viel davon, sickert der überschüssige Stickstoff in den Boden und ins Grundwasser. ­Früher oder später gelangt Nitrat ins Trinkwasser. Für Trinkwasser gilt ein Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter, weil sich ­Nitrat im menschlichen Körper zu Nitrit umwandeln kann. Nitrit gilt als krebser­regend, da es an der Bildung von Nitrosaminen be­teiligt ist.