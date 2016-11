Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Stadt ruft zu Mahnwache Zustand des Opfers nach Hamelner Verbrechen weiter kritisch

Nach dem brutalen Verbrechen an einer Frau in Hameln ist der Zustand des Opfers weiterhin kritisch. Die 28-Jährige schwebe nach wie vor in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.