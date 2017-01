Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Putenmastbetrieb in Garrel Zwei neue Fälle von Vogelgrippe in Niedersachsen

In Niedersachsen gibt es weitere Vogelgrippe-Fälle. Bei zwei Putenmastbetrieben in den Landkreisen Cloppenburg und Oldenburg wurde das für Geflügel hochansteckende H5N8-Virus nachgewiesen, wie das Landwirtschaftsministerium am Montag mitteilte. Damit seien elf Nutzgeflügelbetriebe in Niedersachsen von der Geflügelpest betroffen, hieß es.