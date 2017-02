Das Landgericht Verden verurteilte den 30-Jährigen. (dpa)

Dass der 30-jährige Bremer den tödlichen Verkehrsunfall auf der Moordeicher Landstraße am Morgen des 14. Juni 2016 in Suizidabsicht herbeigeführt habe, lasse sich nicht mit der erforderlichen Sicherheit feststellen, erklärte das Landgericht Verden am Montag. Es verurteilte den psychisch kranken Mann wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs zu einer Bewährungsstrafe von anderthalb Jahren.

Gegen den gebürtigen Mecklenburger, der seit Januar 2016 in Bremen-Huchting wohnte, war zunächst ein Sicherungsverfahren geführt worden. Die Staatsanwaltschaft beschuldigte ihn des Totschlags, hielt aufgrund seiner paranoiden Schizophrenie aber eine Schuldunfähigkeit für möglich und beantragte die unbefristete Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus.

Nach dem Sachverständigengutachten, das viele Fragen offen ließ, kam am fünften Verhandlungstag die Wende: Alle Beteiligten stimmten überein, dass von einem Sicherungs- in ein Strafverfahren überzuleiten sei. Die 1. Große Strafkammer kam zu einer anderen Einschätzung des Geschehens als die Vertreterin der Staatsanwaltschaft.

Gericht lag auf Linie der Verteidigung

Annette Marquardt sagte in ihrem Plädoyer, sie habe keine Zweifel, dass der Angeklagte in Selbstmordabsicht und zumindest mit bedingtem Tötungsvorsatz gehandelt habe. Sie forderte eine Freiheitsstrafe von acht Jahren und sofortige Untersuchungshaft. Die Nebenklageanwältin, die den Witwer der bei dem Unfall getöteten 59-Jährigen vertrat, schloss sich an.

Das Gericht lag allerdings auf der Linie der Verteidigung, die wegen fahrlässiger Tötung um eine Haftstrafe im bewährungsfähigen Bereich nachgesucht hatte. Die Kammer entsprach auch ihrem Antrag, umgehend den bisherigen Unterbringungsbefehl aufzuheben.

Der Mann hatte sich seit Ende Juni im Landeskrankenhaus Lüneburg befunden. Es hätten einige Argumente für, aber auch etliche gegen eine Suizidfahrt gesprochen, sagte Richter Volker Stronzyk. Da sichere Feststellungen aber nicht möglich gewesen seien, habe man nach der Devise „Im Zweifel für den Angeklagten“ entscheiden müssen.

Klinikum Ost gewährte Belastungsprobe

Der Mann sei auf jeden Fall „in rücksichtsloser, leichtsinniger Art und Weise“ gefahren und habe bei Tempo 105 einen Überholvorgang unternommen, obwohl ihm ein Auto entgegengekommen sei. Einen Tag zuvor war ihm vom Klinikum Bremen-Ost eine erneute „Belastungsprobe“ außer Haus gewährt worden. Ein erneuter „Schub“ seiner Erkrankung sei aufgrund der Medikation abgeklungen gewesen.

Aus Sicht der Kammer habe kein Fehlverhalten beziehungsweise eine falsche psychiatrische Einschätzung der Klinik vorgelegen, so Stronczyk. Staatsanwaltschaft und Nebenklage erwägen, Revision einzulegen.