Die Bergung des Gefahrguttransporters gestaltet sich als besonders schwierig. (Christian Butt)

Die Fahrbahn der A1 ist durch den Brand des verunglückten Lkw so stark in Mitleidenschaft gezogen worden, dass sie ausgebessert werden muss. Das sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei am Dienstagmorgen. Zudem hatte der Transporter einen Pfeiler einer Schilderbrücke gerammt, die nun ersetzt werden muss. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Arbeiten mindestens bis Mittwochvormittag hinziehen werden. Bis dahin bleibt die Autobahn Richtung Hamburg gesperrt – eine Umleitung ist eingerichtet. Die Umleitung führt über die U 39 und 41.

Der mit Gefahrstoffen beladene Sattelzug war Richtung Hamburg unterwegs, als gegen 15 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Bockel im Landkreis Rotenburg ein Reifen des Fahrzeuges platzte. Der Sattelzug kam ins Schlingern, krachte in die Mittelschutzplanke und kam auf der Seite zum Liegen. Der 30-jährige Fahrer des Sattelzuges wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er konnte sich selbst aus dem Wrack retten. Ebenso der Fahrer eines Opels, der von dem Lastwagen gerammt wurde.

Der Sattelzug fing Feuer. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Fahrzeug lichterloh in Flammen. Da der Lkw Gefahrgut geladen hatte, gestalten sich die Löscharbeiten sehr aufwendig. Neben den umliegenden Feuerwehren rückten Gefahrstoffexperten zur Unfallstelle aus, um zu ermitteln, welche gefährlichen Stoffe der Lkw überhaupt geladen hat. Was genau der Laster geladen habe, sei noch unklar - ersten Vermutungen der Polizei zufolge könnte es sich aber um Lithium handeln.

Wie die Polizei mitteilte, wird die Autobahn für die Bergungs- und Aufräumarbeiten noch längere Zeit auf der Spur Bremen Richtung Hamburg gesperrt bleiben. Die Gegenfahrbahn nach Bremen ist derzeit zweispurig befahrbar. (wk mit Material von dpa)

++ Dieser Artikel wurde am 23. Mai um 6:40 Uhr aktualisiert. ++