Symbolbild. (dpa)

Die A27 ist in Richtung Bremer Kreuz seit Donnerstagabend voll gesperrt und wird erst im Laufe des Tages wieder freigegeben. Der Grund: Nach einem Unfall zwischen den Anschlussstellen Walsrode-West und Verden-Ost sind aus einem der Autos unbekannte Chemikalien ausgelaufen. Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks (THW) rückten aus, um die Stoffe zu beseitigen.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend gegen 22 Uhr. Ein 24-Jähriger sei mit seinem Auto ausgeschert, um einen Lkw zu überholen, woraufhin ein weiteres Auto ihn von hinten rammte. Der 24-Jährige sowie der Fahrer des hinteren Wagens und dessen Beifahrerin seien schwer verletzt worden, schwebten jedoch nicht in Lebensgefahr, teilte die Polizei Verden/Osterholz am Freitag mit. Sie wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren.

Der 24-Jährige habe offenbar unerlaubt Chemikalien in seinem Auto transportiert. Zunächst hieß es, die Sperrung der A27 könne um 9 Uhr aufgehoben werden. Am Freitagvormittag wurde jedoch eine Dachbox mit weiteren unbekannten Stoffen gefunden; die Feuerwehr musste ein zweites Mal ausrücken. Die Polizei geht davon aus, dass die Autobahn im Laufe des Vormittags wieder freigegeben wird. (ech)