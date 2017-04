Die Jugendkriminalität in Niedersachsen geht zurück und das hat seine Gründe. Alle zwei Jahre befragt das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN) rund 10 000 Neuntklässler. Aus der am Donnerstag publizierten jüngsten Dunkelfeldstudie geht hervor, dass der Anteil der gewaltbereiten Jugendlichen von 2013 auf 2015 um ein Fünftel auf 6,1 Prozent sank.

Dabei sind Jungen mit 9,5 Prozent deutlich gewaltbereiter als Mädchen mit 2,7 Prozent. Die Befragungsergebnisse bestätigen die positiven Trends aus der niedersächsischen Kriminalstatistik. „Die Jugend ist besser als ihr Ruf“, sagt denn auch die Leiterin der Studie, Marie Christine Bergmann. Auch wenn die physische Gewalt unter Teenagern abnimmt, nimmt die psychische Gewalt zu. Vor allem Mädchen leiden unter Cybermobbing.

Mehr gewaltfreie Elternhäuser

Die Forscher des Kriminologischen Instituts betonen in ihrer Studie, dass es verschiedene Gründe für die Abnahme der Jugendkriminalität gibt. Zum einen konsumierten die befragten Jugendlichen deutlich weniger Alkohol. Das gelte allerdings nicht für Schüler mit geringem Bildungsniveau.

Positiv ausgewirkt hat sich laut Studie auch die Erziehung der Eltern. So berichteten die ­befragten Jugendlichen weniger über Gewalt in der Kindheit als noch vor zwei Jahren. „Eltern lehnen Gewalt mehr und mehr ab. Das ist ein gesamtgesellschaftlicher Trend und eine positive Nachricht“, meint Bergmann.

Darüber hinaus seien Lehrkräfte zunehmend bereit, bei Konflikten in der Schule zu intervenieren. Auch hätten die Befragten insgesamt bessere Schulnoten und blieben ­weniger häufig sitzen, sodass die schulische Frustration gesunken sein dürfte.

Allerdings bleibe das Schulschwänzen ein Problem, auch wenn der Anteil der Schulschwänzer unter den Befragten von 2013 auf 2015 von 23,3 auf 21,5 Prozent gesunken ist. Möglicherweise sei die Zahl der tatsächlichen Schulschwänzer höher, räumt Bergmann ein. Schließlich sei die Befragung in den Schulen erfolgt. „Dort erreichen wir die Schulverweigerer nicht.“

Integration hat sich nicht verbessert

Neben den positiven Trends skizzieren die Forscher aber auch negative Entwicklungen. So habe sich die Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund überhaupt nicht verbessert. Vor allem Jugendliche mit Wurzeln in der Türkei, auf dem Balkan und in islamischen Ländern haben demnach auffällig schlechte Integrationswerte. Das werde auch im längerfristigen Trend für Hannover deutlich, so die Forscher in ihrer Analyse.

Dort hatte sich die Integration von 1998 bis 2011 zwar zunächst verbessert, kam nach 2011 aber zum Stillstand. So zeigten Jugendliche mit Migrationshintergrund eine deutlich höhere Gewaltbereitschaft als deutsche ­Jugendliche. „Diese Jugendlichen haben häufig ­Gewalt in der Familie erfahren. Aus den Kindern werden Heranwachsende, aus Opfern werden Täter“, erklärt Marie Christine Bergmann den Teufelskreis.

Das gewaltbereite Verhalten der Jugendlichen sei jedoch nicht nur familiär begründet, sondern werde auch von außen forciert, so Bergmann. „Jugendliche mit Migrationshintergrund werden besonders häufig von anderen Jugendlichen diskriminiert. Dagegen wehren sie sich und werden dann gewalttätig“, erklärt die Leiterin der Studie.

Jugendliche mit Migrationshintergrund haben laut der Studie auch weniger Vertrauen in die Polizei als Jugendliche ohne Migrationshintergrund. Die Forscher raten dringend dazu, dass Thema Integration, insbesondere vor dem Hintergrund der Flüchtlingszuwanderung, weiter auf die politische Tagesordnung zu setzen.

Sexuelle Übergriffe nehmen zu

Die Leiterin des Forschungsprojektes ­Marie Christine Bergmann setzt sich außerdem dafür ein, dem Thema sexuelle Gewalt mehr Aufmerksamkeit zu schenken, da die Übergriffe insbesondere gleichaltriger Täter zunehmen. Auch die Verbreitung von sexistischen Nachrichten, Fotos und Videos über das Internet nehme zu.

Jeder zweite Jugendliche wurde laut Studie bereits Opfer von Cybermobbing. Die Forscher führen diese Entwicklung darauf zurück, dass Jugendliche mehr und mehr Zeit im Internet verbringen. Innerhalb von zwei Jahren sei die Zeit, in der die Teenager zumeist auf den Smartphones online sind, von gut fünf auf knapp sechs Stunden täglich gestiegen.

Marie Christine Bergmann betont, dass sich Jugendliche beim Cybermobbing häufig keiner strafbaren Handlung bewusst sind. „Anders als im Klassenraum herrscht im Internet keine Kontrolle“, erklärt sie. Teenager testen Grenzen aus. Ihnen ist häufig nicht klar, wie sehr ­Opfer von Cybermobbing leiden. Vor allem Mädchen seien gefährdet. Laut Studie hat jedes dritte Mädchen sich schon einmal selbst eine Verletzung zugefügt, jedes ­zehnte hat gar einen Selbstmordversuch hinter sich. Bergmann: „Da müssen wir genauer hinsehen.“