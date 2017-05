Der Angeklagte soll die Millionärin ermordet und anschließend ihre Leiche im Oktober 2016 in einen Wald abgelegt haben. (dpa)

Der gewaltsame Tod einer wohlhabenden Galeristin aus dem ostfriesischen Leer wird voraussichtlich einen langwierigen Prozess nach sich ziehen. Weil sich der 55 Jahre alte Angeklagte nach Angaben seines Anwalts vorerst nicht äußern will, muss sich das Landgericht Aurich an Indizien orientieren. Zu Beginn des Verfahrens lehnte der Angeklagte eine Stellungnahme zu der Anklageschrift ab, so dass das Verfahren am Dienstag nach kurzer Zeit vertagt wurde.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, seine vermögende Vermieterin in der Nacht zum 22. Oktober bei einem Streit in ihrem Galerie-Café in Bingum (Kreis Leer) getötet zu haben. Dabei stach er ihr mit einem Messer in den Hals und durchtrennte ihre Halsschlagader. Das Opfer verblutete.

Der Mann habe der Kunsthändlerin auch noch mehrmals mit einem Barhocker auf den Kopf geschlagen, hieß es in der Anklage weiter. Danach brachte er die Leiche in ein Waldstück bei Seevetal nahe Hamburg. Dabei benutzte er den Wagen der Frau, der später in Hamburg gefunden wurde.

Die Leiche der Galeristin, die auch mehrere Immobilien besaß, war erst im März unter Grünabfällen entdeckt worden. Vorausgegangen waren erfolglose Suchaktionen der Polizei an der Ems in Ostfriesland und an der Autobahn zwischen Hamburg und Bremen.

Bei dem Streit seien der Angeklagte und die Frau alkoholisiert gewesen, sagte Oberstaatsanwältin Annette Hüfner bei Verlesung der Anklage. Welche Rolle der Alkohol dabei genau gespielt hat, soll ein psychiatrischer Gutachter klären. Weitere Details wie das Motiv und Einzelheiten der Tat sind bisher unklar.

Der Angeklagte hatte nach seiner Verhaftung nur eingeräumt, die Leiche weggebracht zu haben, das Verbrechen bestritt er jedoch. Zu Prozessbeginn wurde er mit Handschellen ins Gericht gebracht. Dort machte der gebürtige Bochumer lediglich Angaben zu seinen Personalien.

Das Gericht hat sich auf einen umfangreichen Indizienprozess eingestellt. Bislang sind 32 Verhandlungstage angesetzt. Das Verfahren wird am Montag (8.) fortgesetzt. (dpa)