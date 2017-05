Die Erdgasindustrie im Landkreis Rotenburg weist die Verantwortung für die Krebsfälle in der Region von sich. (Exxon)

Mehr als zwei Jahre lang haben die Menschen in Bothel auf Antworten gewartet. Ein aufwendiges Gutachten sollte die erhöhte Krebsrate in der Samtgemeinde erklären. 6978 Einwohner wurden befragt. Inzwischen haben der Landkreis Rotenburg und das niedersächsische Landesgesundheitsamt das Ergebnis der Untersuchung vorgelegt: Demnach gibt es zumindest Hinweise auf einen räumlichen Zusammenhang der Erkrankungen mit den Bohrschlammgruben in der Erdgas-Region.

Die Antworten aber werfen neue Fragen auf. Während der Energiekonzern Exxon jede Verantwortung für eine mögliche Belastung durch Bohrschlämme von sich weist, will das niedersächsische Gesundheitsministerium die Umgebung genauer untersuchen lassen. „Die Menschen hier haben Angst vor dem Krebs“, sagt Samtgemeindebürgermeister Dirk Eberle. „Sie haben ein Recht darauf zu erfahren, was die Ursache dafür sein kann.“

Genauere Untersuchungen der Bohrschlammgruben

Auch wenn die Befragung auf den ersten Blick zu keinem konkreten Ergebnis kommt, ist die Sache für den Bürgermeister nach der Auswertung klar: „Wir müssen die Bohrschlammgruben genauer untersuchen lassen.“ Exxon mache es sich zu leicht, wenn es die Verantwortung einfach von sich ­schiebe.

Eberle ist froh, dass das zuständige Gesundheitsministerium noch am Tag der Veröffentlichung weitere Untersuchungen angekündigt hat. Eberle betont: „Wir brauchen Klarheit.“ Laut Gutachten wurden 37 Krebsfälle genauer untersucht.Es handelte sich um Männer aus der Samtgemeinde, die an Blutkrebs erkrankt waren.

Dabei stellten die Experten fest, dass sich die Wohnorte der Betroffenen in der Nähe von Bohrschlammgruben befinden. Unmittelbar nach der Veröffent-­lichung des Gutachtens erklärte Exxon, dass es sich bei den fraglichen Gruben um ­solche für Haus- und Sperrmüll handele, die in der Zuständigkeit der Gemeinde lägen.

"Die Sünden der Vergangenheit fallen uns heute auf die Füße"

Dazu Exxon-Sprecherin Ritva Westendorf-Lahouse: „Die Erdgasförderung ist nicht die Ursache für die Krebserkrankungen in Bothel.“ Mit Blick auf die bereits angekündigten weiteren Untersuchungen erklärt sie: „Wir hoffen sehr, dass die Behörden nicht erneut ­Jahre benötigen, das zu bestätigen.“

Bürgermeister Eberle ist sich da nicht so sicher. In den fraglichen Gruben sei eben nicht nur Haus- und Sperrmüll abgeladen worden, sondern auch Bohrschlamm. Das bestätigt auch die Sprecherin der Bürger-initiative „Gesundheit“ aus dem benachbarten Hemslingen, Sabine Holsten: „Zeitzeugen haben berichtet, dass die Bohrschlämme nachts abgeladen wurden.“

Sie kann sich nicht vorstellen, dass das alles ­legal war. Bürgermeister Eberle befürchtet: „Die Sünden der Vergangenheit fallen uns heute auf die Füße.“ Bohrschlammgruben enthalten Rückstände aus Bohrungen der Erdgasindustrie. Nicht selten finden sich dort polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK). Und diese gelten als krebserregend.

Gutachter scheinen Verdacht sehr ernst zu nehmen

Der Rotenburger Landrat Hermann Luttmann indes hätte lieber ein konkretes Ergebnis der Fragebogenaktion in Bothel gehabt. „Festgestellt haben die Gutachter ja bisher nur einen Hinweis auf einen möglichen statistischen Zusammenhang des Wohnortes zu den Bohrschlammgruben“, meint Luttmann vorsichtig.

Tatsächlich aber scheinen die Gutachter den Verdacht sehr ernst zu nehmen. Jedenfalls fordern sowohl der Leiter des Rotenburger Gesundheitsamtes Frank Stümpel als auch das Landes-­gesundheitsamt eine Ausweitung des Untersuchungsgebietes auf alle Regionen mit Bohrschlammgruben in Niedersachsen.

Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) geht davon aus, dass es mindestens 500 Bohrschlammgruben in Niedersachsen gibt. Die genaue Zahl ist nicht bekannt, weil die Gruben früher keiner besonderen Genehmigung bedurften.

"Einseitig und irreführend"

Der Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie (BVEG) findet die Schluss-­folgerungen des Landkreises „einseitig und irreführend“. Es sei sicherlich leichter, weiterhin einen Zusammenhang mit der In-­dustrie zu suchen, als die Befragung ergebnisoffen zu diskutieren, meint denn auch der Hauptgeschäftsführer des BVEG Christoph Löwer.

Er bezeichnet den Zusammenhang mit den Bohrschlammgruben als „konstruiert“. Die Exxon-Betriebsleiterin der Förderstelle Bellen in der Samtgemeinde Bothel, Daniela Davies, sieht das Ergebnis der Untersuchung als eine „gute Nachricht für die Mitarbeiter vor Ort“.

Diese seien über zwei Jahre lang massiven Vorwürfen ausgesetzt gewesen. „Andererseits“, räumt ­Daniela Davies ein, „bleiben die Krebsfälle vor Ort Realität, und jeder einzelne davon ist tragisch.“ In der Samtgemeinde Bothel sind zwischen 2003 und 2012 insgesamt 21 Männer an Leukämie oder Lymphknotenkrebs erkrankt, doppelt so viele wie ­statistisch zu erwarten gewesen wäre.

Noch nichts bewiesen

Das hatte eine Auswertung des epidemiologischen Krebsregisters Niedersachsen er­geben, die der Landkreis Rotenburg in Auftrag gegeben hatte. Zuvor hatten Bürgerinitiativen Druck gemacht. Sie vermuten, dass die Erdgasindustrie in der Region Auslöser für die erhöhte Krebsrate ist. Bewiesen ist das auch nach dem jüngsten Gutachten nicht.

Der Verdacht aber bleibt haften, denn Bohrschlämme sind Rückstände aus der Erdgasindustrie. Auch wenn die Reststoffe ­heute ordnungsgemäß entsorgt werden müssen, weiß niemand, was in der Vergangenheit in den Gruben landete und wie sich etwaige Schadstoffe auf die Umwelt und die Gesundheit ausgewirkt haben könnten.