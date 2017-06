Immer schön am Fluss: Beim Festival Maritim in Vegesack wird es diesmal an die 170 Konzerte geben. (City Marketing Vegesack)

Der Blick aufs Wasser muss sein. Ein bisschen Wind darf gerne um den Kopf wehen. Dazu ein Kaltgetränk in der Hand, meist ein Bier aus der Flasche. Ein Schiff fährt oder segelt auf der Weser vorbei. Musik von den Bühnen darf natürlich nicht fehlen. Eine Melodie liegt in der Luft. Rockig sollte sie sein. Ja, so feiern die Bremer gerne.

An der Weser, am Hafen oder an den Seen – draußen und am Wasser werden die Feste begangen. Ob nun bei der Breminale am Osterdeich, dem internationalen Festival Maritim in Vegesack, dem Sommer in Lesmona in Lesum oder beim Überseetörn im Europahafen – es gibt zahlreiche Angebote.

„In Städten mit Flüssen haben die Menschen noch Hoffnung“, sagt der Hamburger Musiker Bernd Begemann jedes Mal, wenn er in Bremen spielt. Er hat vergessen zu erwähnen, dass die Menschen in der Hansestadt auch besonders gern an Gewässern Musik hören.

Über 170 Konzerte an drei Tagen

Beim Festival Maritim in Vegesack kommen die eingangs aufgezählten Dinge alle zusammen. Rau und rockig geht es bei der Veranstaltung vom 4. bis 6. August mittlerweile zu. Es sind nicht mehr nur die Shanty-Chöre, die auf den Bühnen stehen und ihre Lieder schmettern. „Auf dem Festival wird Musik vom Meer sehr modern interpretiert. Hinzugekommen ist über die Jahre das Rock-Element, allerdings ohne den klassischen Shanty zu vernachlässigen“, sagt Wolfgang Helms, Geschäftsführer beim Vegesack-Marketing.

Rund 32 Bands und Gruppen aus der ganzen Welt geben an den drei Tagen mehr als 170 Konzerte. Zu hören ist dann Folk-Punk, fetziger Irish- und Scottish-Rock, keltische Folklore oder Bluegrass. Es spielen Gruppen wie Les Biches Cocottes aus Frankreich, Tobermore aus den Niederlanden oder die Punk-Combo 13 Krauss aus Spanien.

„Die Veranstaltung hat mittlerweile Kultstatus erlangt, was unter anderem an der immensen Spielfreude der Musiker aus aller Herren Länder und ihrer Interaktion mit dem Publikum liegt“, sagt Wolfgang Helms. „Die Musik ist einfach mitreißend und erzeugt eine unglaublich gute Stimmung. Da sind dann sogar punkige und rockige Sachen dabei.“

Höhenfeuerwerk am Vegesacker Hafen

Am ersten Augustwochenende treffen sich in Vegesack Stars der weltweiten Seamusic-Szene und ziehen mit ihrer maritimen Musik rund 120.000 Besucher an, erklären die Veranstalter. Rund um den historischen „Museumshaven“ und die Maritime Meile wird gefeiert. Ein Rahmenprogramm mit viel Kunst, Kulinarik, Kultur oder Lichtinstallationen im Vegesacker Hafen kommt hinzu. Und zum Abschluss, wie sollte es auch anders sein, wird ein Höhenfeuerwerk am Ufer der Weser gezündet.

Überhaupt nicht rockig geht es beim Sommer in Lesmona zu. Zwar schreiben die Veranstalter von einem „Musikspektakel am Fluss“, gespielt wird aber klassische Musik. Vom 11. bis 13. August lädt die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen in Knoops-Park am Ufer des Flusses ein. Drei Tage lang wird dort das Picknicken zelebriert. Traditionell eröffnet eine Operngala das Klassik-Festival.

Breminale steht vor der Tür

Feste und Festivals mit viel Musik gibt es in Bremen aber natürlich auch an anderen Plätzen. Das Summer Sounds in der Neustadt wird immer größer und erfreut sich wachsenden Zuspruchs. Tausende pilgern zur Schlager-Sommerparty Bremen Olé oder zum Musikfest Bremen, bei dem sich Stars der klassischen Musik treffen. Am Schlachthof findet ein Open-Air statt.

Dabei gab es in diesem Jahr auch schon fast einen Abgesang auf Open-Air-Veranstaltungen. Die Badeinselregatta an der Weser wurde abgesagt (zum Artikel), das Weinfest auf dem Hillmannplatz wird nicht fortgesetzt (siehe Artikel). Für beide Veranstaltungen soll es aber neue Organisatoren geben, die die Events wiederbeleben wollen. La Strada ging gerade erfolgreich über die Bühne, als Nächstes steht die Breminale vor der Tür.