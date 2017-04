Ein Wolf fletscht seine Zähne. (Imago)

Warum ist immer der Wolf der Böse, nie der Luchs oder der Bär?

Uta Maria Jürgens: Das ist eine interessante Frage, weil es ja mit Luchsen, und da, wo es sie gibt, mit Bären, zu ganz ähnlichen Problemen kommt. Das ist in der Tat auffällig, dass der Wolf derjenige ist, über den am meisten geschrieben oder auch gemeckert wird. Oft wird gesagt, das liege daran, dass der Wolf aus dem Märchen der Brüder Grimm die ganze Diskussion auflade. Es ist sicherlich richtig, dass unsere frühen Prägungen eine große Rolle dabei spielen, wie wir mit Tieren oder mit Natur umgehen. Allerdings stellt sich hier dieselbe Frage: Wie kam der Wolf ins Märchen?

Was also ist anders am Wolf?

Vordringlich erscheint mir, dass der Wolf, anders als der Luchs, nicht so heimlich auftritt. Da, wo es den Luchs gibt, gut, da reißt er ungeschützte Tiere. Die Menschen bekommen aber ansonsten wenig von der Existenz des Luchses mit. Ganz anders ist es beim Bären. Deswegen auch Bruno, der Problembär, der dadurch aufgefallen ist, dass er aufgefallen ist. Der Wolf nimmt in der Hinsicht eine Zwischenstellung ein. Man sieht seine Spuren, man sieht natürlich, wenn er Weidetiere reißt, aber er ist nicht so sichtbar wie der Bär, was dazu führt, dass man das Gefühl hat, da gäbe es so eine Allpräsenz des Wolfes, er könnte jederzeit in Erscheinung treten. Das macht einen Teil der Unheimlichkeit des Wolfes aus.

Welche Gegenentwürfe gibt es?

Von einigen Kulturen, etwa Nordamerikas wird der Wolf verehrt als ein Bruder oder auch als ein Spiegelbild des Menschen. Hierzulande verstehen einige den Wolf als Symbol für die Reinheit von Natur, für die Gesundheit der Natur und für ein, romantisch ausgedrückt, harmonisches Verhältnis von Mensch und Natur, und dafür, dass der Mensch nicht herausgehoben ist aus der Natur, sondern ein Teil des Ganzen ist.

Wie erforschen Sie denn das Verhältnis des Menschen zu sogenannten Problemtieren?

Was mich interessiert, ist einerseits der Wolf, der durch die gesellschaftliche Diskussion sehr im Vordergrund ist. Allerdings schaue ich mir auch zwei biologisch ganz andere Tiergruppen an, das sind Rabenvögel und Spinnen. Und das, was ich durch den Vergleich verschiedener kultureller Bilder dieser Tiergruppen herauszuextrahieren versucht habe, ist: Was bringt der Mensch mit zu dem Verhältnis zu diesen Tieren, das eben allgemeiner auch zu dem Mensch-Wildtier- oder Mensch-Natur-Verhältnis aussagekräftig ist? Ich versuche derzeit, in Tiefeninterviews Stück für Stück aufzuschlüsseln, wie die Argumente, die man hört, tiefer begründet sind: Was steckt dahinter?

Was sind Ihre Erkenntnisse?

Ich kann schon sagen, dass die Annahme, dass es um das Mensch-Natur-Verhältnis geht, durchaus zutreffend ist. Dass immer wieder Motive auftauchen, bei denen die Frage aufkommt: Wie verorte ich als Mensch mich in der Natur oder gegenüber der Natur? Dass also zum Beispiel jemand, der das Gefühl hat, er sei Tier unter Tieren, er sei ein Handelnder in einer Welt Handelnder, die Menschen sein können oder Tiere sein können – dass so jemand sich geradezu freut, dass die Wolfspopulationen wieder wachsen, weil das symbolisiert: Die Wildnis lässt sich nicht von uns „besiegen“. Für Menschen, die das Gefühl haben, sie seien eingebettet in einen natürlichen Allzusammenhang, ist das ein sehr positives Gefühl.

Also ist die Selbstdefinition des Menschen ein zentraler Punkt bei der Wahrnehmung von Wildtieren. Es geht uns darum, die Kontrolle zu behalten. Und Sie schreiben Wölfen, Spinnen und Rabenvögeln eine gemeinsame Eigenschaft zu …

Prototypisch haben wir das Bild von diesen Tieren als dunkel gefärbt vor Augen. Da geht es einerseits konkret um den Aspekt des menschlichen Todes oder der menschlichen Sterblichkeit. Weil sie mit dem Verfall des Menschen in Verbindung stehen: Der Wolf als Tier, das uns Menschen potenziell gefährlich werden kann. Rabenvögel, die auch Galgenvögel genannt werden, und Spinnen, die sich vorzugsweise dort herumtreiben, wo der Mensch das Feld geräumt hat. Dieses Dunkle ist nicht nur zu verstehen als eine dunkle Fell- oder Federfärbung, sondern da geht es auch um das metaphorische Dunkle – als Bereich der Seele, in den wir nicht so gerne hineinschauen, der unterdrückte Gefühle enthält, der Ängste enthält, die uns vielleicht im Traum begegnen. Aber im bewussten Leben haben wir als rationale Menschen, als die wir uns ja verstehen in der westlichen Kultur, dazu fast keinen Bezug mehr. Ich denke, dass diese Tiere „das Dunkle in uns“ anrühren.

Und das ist, was Sie als deren „gewisses ­Charisma“ bezeichnen …

Ja, das sind andersherum auch Dinge, die von anderen geschätzt werden, also wenn man sich die Subkulturen zum Beispiel der Gothic- oder der Heavy-Metal-Szene anschaut, die spielen ja gerade auch mit diesen Tieren als Symbolen für das Dunkle, das da ja auch aus verschiedenen Gründen verehrt wird. Was diese Tiere umgibt, kann man gut mit dem Begriff des Charisma fassen. Also eine gewisse Besonderheit, die von ihnen auszugehen scheint, etwas, das sie heraushebt und doch ein bisschen sperriger macht für das menschliche Verständnis als zum Beispiel ein hübsch bunt gefärbter Schmetterling oder ein Rotkehlchen.

Wir sind nicht mehr daran gewöhnt, Rücksicht auf wilde Tiere zu nehmen. Sie vermuten, dass das künftig häufiger zu Konflikten führen könnte. Was haben wir denn zu erwarten?

Einerseits stehen dahinter natürliche Entwicklungen. Ich höre immer häufiger, dass es heißt: Es gibt immer mehr Elstern, oder es gibt immer mehr Saatkrähen. Das liegt einfach daran, dass diese Tiere mehr in der Stadt gesehen werden, weil sie von der Feldflur, wo ihre Lebensräume zerstört werden, in unsere Parkbäume umziehen. Die Konflikte, die wir zu erwarten haben, sind einerseits Konflikte zwischen dem Menschen und diesen Tieren, zum Beispiel, weil der Wolf, der im Hinterhof rumläuft, mir natürlich unter Umständen Angst macht. Auf der anderen Seite haben wir Konflikte zu erwarten zwischen verschiedenen menschlichen Gruppen, verschiedenen Meinungen. Es gibt da sehr unvereinbare Auffassungen, ob es jetzt eine erfreuliche Angelegenheit ist, dass der Wolf in meinem Hinterhof herumstreicht und die Krähe in meinem Baum sitzt.

Was den Umgang mit dem Wolf betrifft, sagen Sie, suche der Mensch klare Handlungsanweisungen. Was raten Sie?

Was, wie ich finde, schon sehr gut gemacht wird, ist die Aufklärung bezüglich ganz konkreter Dinge, also: Wie verhalte ich mich, wenn ich einem Wolf begegnen sollte? Wie kann ich konkret meine Schafe schützen? Was hilft, was hilft nicht? Da machen die Wolfsmanager, glaube ich, einen ziemlich guten Job. Das, was man besser machen kann, ist, dass wir uns fragen, wie können wir dieses Wissen optimal vermitteln? Zentraler Punkt ist dabei: Wie möchten wir uns als Gesellschaft positionieren? Der Umgang mit den Tieren ist das eine. Aber wie kommen wir miteinander klar? Da hilft aus meiner Sicht am ehesten, behutsam zu schauen, was die Debatte dermaßen emotional auflädt und wie wir diese ganz unterschiedlichen Meinungen zu einem Kompromiss führen können. Ich hoffe, dass meine Forschung dazu beitragen wird.

Die Fragen stellte Justus Randt.

Uta Maria Jürgens (31) ist Diplom-Psychologin und forscht für ihre Dissertation an der Eidgenössischen Forschungsanstalt WSL in Birmensdorf über die Mensch-Wildtier-Beziehung. Dabei geht sie, unterstützt von der Deutschen Wildtierstiftung, der Frage nach, wie man vom Konflikt zur Koexistenz finden könnte. Dieser Fragestellung hat sich die Forscherin bereits in der Auseinandersetzung um die Achimer Krähenkolonie angenommen.