Mehrere Tausend Menschen werden die kommenden Tage beim Deichbrand feiern. (imago)

Das Deichbrand beginnt. Eines schon einmal vorweg: das Unwetterpotential für Donnerstag ist gering. Dennoch die schwüle Luft um Nordholz hält sich nach wie vor. Gewitter sind im Tagesverlauf möglich. Stürmische Böen, Hagel, starker Regen und Blitzschlag können nicht ausgeschlossen werden. Die Sonne zeigt sich jedoch trotzdem hin und wieder - mit 24 Grad bleibt es sommerlich warm.

Freitag soll es, was das Wetter angeht, ruhig sein. Die Sonne wird sich zeigen und die Temperaturen werden bei 22 Grad liegen. Leichter Wind bringt Frische auf den Campingplatz. Eine Unwettergefahr ist nicht vorhanden. Beste Voraussetzungen für das Festival.

Damit die Festivalgäste und alle Leute, die es nicht zum Festival schaffen, gut informiert sind, gibt es in diesem Jahr sowohl einen News-Ticker als auch einen Live-Stream.

Tipps für das Deichbrand 2017

Wer die großen Headliner, wie Placebo, Billy Talent oder Marteria, schon gesehen hat, hier ein paar Tipps: Turbostaat spielen Sonntag 23.40 Uhr im Palastzelt. Am Freitag wird Faber ab 18.10 Uhr auftreten. Wer Schnipo Schranke bei der Breminale verpasst hat: das Duo tritt am Sonntag 19.30 Uhr auf. Love A sind am Freitag ab 18.10 Uhr im Palastzelt.

Mit Schnipo Schranke haben wir schon auf der Breminale geschnackt. Hier geht's zum Video: