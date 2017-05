Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Schockierende Tat in Hameln Ex-Frau hinter Auto hergeschleift - Prozessbeginn gegen 39-Jährigen

Ein halbes Jahr nach einem Gewaltexzess in Hameln beginnt am Montag der Prozess vor dem Landgericht Hannover. Ein 39 Jahre alter Mann soll seine Ex-Frau an sein Auto gebunden haben und dann losgerast sein.