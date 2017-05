Symbolbild (dpa)

In Niedersachsen werden zurzeit fast 170 Kinder unter 14 Jahren vermisst. Die ältesten Fälle gehen dabei zurück bis in das Jahr 1975, teilte eine Sprecherin des Landeskriminalamtes in Hannover mit. 77 Mädchen und 91 Jungen stehen aktuell auf der Liste. Am "Tag der vermissten Kinder" am 25. Mai machen jedes Jahr Initiativen und Organisation weltweit auf das Schicksal der Betroffenen und ihrer Eltern aufmerksam.

Bei der Polizei gehen jeden Tag gehen Vermisstenmeldungen ein. Mehr als 100.000 Kinder und Jugendliche werden nach Angaben der Initiative "Vermisste Kinder" jedes Jahr in Deutschland als vermisst gemeldet - die Hälfte der Fälle klärt sich nach Angaben des Bundeskriminalamtes aber innerhalb der ersten Woche auf. Nach einem Monat sind 80 Prozent gelöst. An manchen Tagen werden zwischen 200 und 300 Fälle gemeldet und genauso viele auch aus der Datenbank wieder gelöscht. Nur etwa drei Prozent der Vermissten sind nach einem Jahr noch verschwunden.

Vermutlich fünf Vermisste, Opfer einer Straftat

In Niedersachsen geht das LKA davon aus, dass fünf der vermissten Kinder Opfer einer Straftat wurden. In den meisten Fällen handele es sich aber um Unglücksfälle oder eskalierte Sorgerechtsstreitigkeiten, nach denen ein Elternteil mit dem Kind abtaucht. In Bremen wird nach Angaben der Polizei zurzeit kein Kind vermisst.

"Dramatische Fälle, die unaufgeklärt bleiben, bewegen sich im Jahresmittel im niedrigen ein- bis zweistelligen Bereich", sagte Daniel Kroll von der Initiative "Vermisste Kinder" in Hamburg. Nach Angaben des BKA werden diese auch nach 30 Jahren nicht zu den Akten gelegt und regelmäßig auf neue Hinweise geprüft.

Einer dieser Fälle ist das spurlose Verschwinden von Katrin Konert aus Waddeweitz im Wendland. Die 15-Jährige verschwand am Neujahrstag 2001 auf dem Heimweg von ihrem Freund. Die Polizei bildete eine Sonderkommission und erhielt über zehn Jahre danach noch Dutzende Tipps etwa durch die Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst". Gefunden ist das Mädchen bis heute nicht.

"Wenn ein Kind verschwunden ist und man das Gefühl hat, das etwas nicht stimmt, sollte man umgehend eine Polizeidienststelle aufsuchen oder den Notruf wählen", betonte Kroll. "Es gibt hierbei keinen falschen Alarm." (dpa/lni)