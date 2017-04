Das Gericht erachtete die Beweislage ganz und gar nicht als zu brüchig. (dpa)

Ihre wegweisende Einschätzung gab die Schwurgerichtskammer ohne Ankündigung bekannt: Sie habe nach der vorläufigen Beweiswürdigung keine Zweifel an der Täterschaft des Angeklagten, erklärte der Vorsitzende Richter bei der Begründung für die Ablehnung eines weiteren Beweisantrages der Verteidigung. Im Indizienprozess um den Mord an einer 23-Jährigen im Klosterforst Loccum (Kreis Nienburg) hat die Kammer damit am 24. Verhandlungstag klar Position bezogen.

Das ohnehin minimale Minenspiel des Mannes, der die Berufsschülerin am 12. September 2015 während eines Freigangs aus dem Maßregelvollzug vergewaltigt und getötet haben soll, ließ auch bei dieser Mitteilung keine Veränderung erkennen. Der 49-Jährige aus dem Emsland, gelernter Landschaftsgärtner und siebenfacher Vater, muss sich seit Ende September vergangenen Jahres vor dem Landgericht Verden verantworten.

Konsequentes Schweigen

Zu den massiven Vorwürfen schweigt er konsequent. Der schon wegen diverser Sexualstraftaten verurteilte Angeklagte lehnt auch eine Untersuchung durch den psychiatrischen Sachverständigen ab. Sollte er darauf spekuliert haben, dass das Gericht die Beweislage vielleicht doch als zu brüchig erachten könnte, so wurde er nun eines Besseren belehrt.

Zwar liefen einige Spuren ins Leere, etwa durch „laborinterne Kontamination“ sichergestellten DNA-Materials von der Brille des Opfers und einem Zigarettenfilter. Andere Untersuchungsergebnisse wiegen schwerer. Die Kammer verwies besonders auf das Kaugummipapier, das neben der ­Brille am vermuteten Tatort im Klosterwald entdeckt wurde.

Die molekularbiologische Analyse ergab den „genetischen Fingerabdruck“ des Angeklagten mit kaum zu übertreffender Deutlichkeit. Das rechtsmedizinische Institut Hamburg bezifferte die Wahrscheinlichkeit, dass die DNA-Spur dem 49-Jährigen zuzuordnen ist, mit 1:14,5 Quadrillionen.

Auch Vater des Opfers geriet ins Visier der Fahnder

In weitaus geringerer Dimension bewegt sich das Resultat für das Material, das unter Fingernägeln der Getöteten gefunden wurde. Es stammt von der jungen Frau und dem Angeklagten – bei dem nach der Tat Kratzer im Gesicht gesichtet worden waren.

Die Beweisaufnahme sei noch nicht abgeschlossen, betonte Vorsitzender Volker Stronczyk. Die „Gesamtschau der Indizien“ habe indes keinen Hinweis ergeben, dass eine andere Person als Täter in Frage ­komme, auch nicht der Vater des Opfers.

Der 63-jährige Nebenkläger hatte die unbekleidete Leiche seiner Tochter acht Tage nach deren rätselhaftem Verschwinden an einer versteckten Stelle im Forst gefunden – während die Polizei noch mit Spürhunden unterwegs war. Der Vater war darüber hinaus ins ­Visier der Fahnder geraten, weil er einige Tage vor dem Fund die Wohnung seiner allein lebenden Tochter gründlich gereinigt hatte.

Verdacht auf sexuellen Sadismus

Sie wohnte erst seit Kurzem ganz in der Nähe der Fachklinik, in der suchtkranke Straftäter therapiert werden. Der ­Angeklagte war seit Januar 2013 im Maßregelvollzug. Das Landgericht Aurich hatte den Wiederholungstäter, bei dem laut Gutachten der Verdacht auf sexuellen Sadismus bestand, Ende 2012 wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung zu fast fünf Jahren Gefängnis verurteilt und gleichzeitig seine Unterbringung im Maßregelvollzug bestimmt.

Mehr noch: Es ordnete auch die anschließende Sicherungsverwahrung an. Diese droht dem Angeklagten auch jetzt im Falle einer Verurteilung. Der langwierige Prozess wird von Beginn an auch von der Frage bestimmt, wie dem Mann seit Dezember 2014 mehr und mehr Lockerungen im Vollzug gewährt werden konnten – bis hin zu Dutzenden unbegleiteten Freigängen und sogar Wochenendurlaub.

Schlüssig geklärt ist diese Frage noch nicht, Verantwortlichkeiten scheinen hin- und hergeschoben zu werden. Das sogenannte Prognoseteam mit drei externen Forensik-Experten hat dem Vernehmen nach keine Entscheidungsfunktion. Der ­schwarze Peter könnte letztlich bei den Klinikmitarbeitern landen, die damals für den Angeklagten zuständig waren. Die Staatsanwaltschaft erwägt, gegen alle Ermittlungsverfahren einzuleiten.