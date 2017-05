(FR)

Die Polizei Diepholz konnte einen gesuchten Exhibitionisten identifizieren. Der 27-jährige Mann war seit Oktober 2015 in unregelmäßigen Abständen immer wieder auffällig geworden. Dies teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Mindestens acht Fälle sind bekannt, in denen sich der vor meist minderjährigen Passanten entblößte. Häufig tauchte er im Bereich der Bahnhöfe in Bassum und Bramstedt sowie auf dem Bramstedter Kirchweges in Bassum auf.

Es waren sogar zwei Phantomskizzen angefertigt und veröffentlicht worden, Hinweise führten zu einem genauen Bild des Täters und schließlich auch zum Ermittlungserfolg.

Der 27-Jährige konnte eindeutig identifiziert werden und wird sich in naher Zukunft für sein Handeln verantworten müssen. (jfj)